Niger, uccisi 6 turisti francesi e 2 guide/ Donna tenta la fuga: catturata e sgozzata

Sangue e paura in Niger, dove sei turisti francesi e due guide sono stati uccisi nella riserva delle giraffe. Stavano facendo un safari nella riserva dove è possibile vedere le ultime giraffe bianche dell’Africa occidentale, poi dalla boscaglia sono spuntati all’improvviso degli uomini armati. Sono stati freddati a sangue freddo, tranne una donna che aveva tentati la fuga, ma gli uomini armati l’hanno catturata e sgozzata. Stando a quanto riportato dall’Afp, gli aggressori avrebbero agito in sella ad una motocicletta. Così i sei turisti francesi sono rimasti uccisi insieme alla guida e all’autista nigerini che li accompagnavano nella zona di Kouré, area del sud ovest del paese incastrata tra Mali e Burkina Faso. «Sono entrati in moto attraverso la boscaglia e hanno aspettato l’arrivo dei turisti. Il veicolo preso in prestito dai turisti appartiene alla Ong Acted», ha dichiarato una fonte locale.

NIGER, UCCISI 6 TURISTI FRANCESI E 2 GUIDE

Gli autori dell’attacco farebbero parte di una fazione fuoriuscita da Boko Haram secondo fonti in lingua araba che seguono il terrorismo jihadista. Lo riporta il Corriere della Sera, ricordando che in questa zona del Niger sono in azione anche gruppi islamisti collegati ad al-Qaeda e allo Stato islamico che vogliono costringere l’esercito nigeriano a retrocedere dalla frontiera occidentale. L’anno scorso gli attacchi in Niger sono quadruplicati: sono state uccise infatti quasi 400 persone secondo i dati dell’Ahmed Conflict Location & Event Data Project. Nella regione il turismo è tollerato, ma la zona è classificata come “rossa” dal ministero degli Esteri francese che circa cose sia elevata la minaccia terroristica in Niger, soprattutto fuori dalla capitale e in prossimità delle frontiere. «Movimenti terroristici presenti nel Sahel, in Nigeria e nella zona lacustre (Boko Haram) potrebbero compiere operazioni in Niger», si legge. Inoltre, il ministero evidenzia che intorno alle frontiere del Niger vengono compiuti sequestri, attentati o attacchi, quindi la minaccia persiste, nonostante la mobilitazione delle forza di sicurezza.



