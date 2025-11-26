In Nigeria sono stati rapiti 10 bambini e 3 donne: la Conferenza episcopale dichiara lo stato di crisi nazionale ma nega il genocidio dei cattolici

Sembra arrivare ormai a cadenza giornaliera le notizie sui rapimenti ai danni – spesso e volentieri, ma non solo – dei cattolici in Nigeria, con un nuovo episodio che sembra essere capitato un paio di giorni fa nello stato di Kwara, già teatro il 18 novembre scorso di un altro rapimento ancora più grave ma che (fortunatamente) si è concluso nel migliore dei modi: una situazione sulla quale si è espressa in queste ore anche la Conferenza episcopale della Nigeria, lanciando – e ci torneremo meglio dopo – l’allarme per quella che ritengono essere una vera e propria “crisi nazionale”.

Partendo dall’ultimo episodio di violenza che si è registrato in Nigeria, secondo le informazioni che arrivano dallo stato di Kwara un plotone armato composto da circa una 20ina di persone si è presentato nel villaggio di Isapa: dopo aver rapito tre donne – una incinta e altre due intente in quel momento ad allattare -, hanno portato via anche 10 bambini e ferito una donna anziana; prima – ovviamente – di scappare senza lasciare alcuna traccia che potesse aiutare a individuarli.

Come dicevamo poco fa, lo stato di Kwara – peraltro – non è nuovo alla violenza da parte delle bande armate della Nigeria (in larga parte collegata ai jihadisti di Boko Haram) perché lo scorso 18 novembre si era registrato un altro caso simile a quest’ultimo: uomini armati, infatti, avevano assaltato la chiesa apostolica di Eruku, rapendo 38 fedeli durante la celebrazione in streaming di una messa; poi fortunatamente tutti rilasciati la scorsa domenica dopo l’intervento delle autorità della Nigeria.

L’appello dei Vescovi della Nigeria: “Le autorità intervengano, altrimenti danno l’idea di essere colluse”

Insomma, sembra peggiorare a vista d’occhio la situazione in Nigeria, tanto che recentemente il Programma Alimentare Mondiale ha lanciato l’allarme sul rischio che il prossimo anno le persone che soffriranno in modo grave la fame saranno 35 milioni; mentre nel frattempo è ancora largamente incerto il destino delle 315 persone (303 dei quali studenti) rapite pochi giorni fa nella scuola cattolica Saint Mary: 50 di questi – per ragioni non ancora chiarite, probabilmente legate al pagamento del riscatto ai rapitori – sono stati liberati, ma gli altri 265 restano ancora nelle mani delle bande armate.

Parlando di ciò che sta accadendo in Nigeria, la locale Conferenza episcopale ha criticato la “mancanza di volontà politica” da parte delle autorità statali per fronteggiare la violenza, ritenendo probabile la tesi già espressa dall’arcivescovo Martins che vi sia “una possibile collusione” tra i decisori politici e le bande armate; mentre seppure per i vescovi nigeriani quello che sta accadendo è a tutti gli effetti una “crisi nazionale” di ampia portata, non è corretto parlare di “genocidio” visto che “anche i musulmani e molti (..) cittadini innocenti” sono quotidianamente vittime dei violenti.