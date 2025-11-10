In Nigeria sono una 30ina i cristiani uccisi nell'ultima settimana in cinque differenti attacchi: i responsabili sarebbero i pastori Fulani

Salgono ancora i numeri della strage silenziosa di cristiani in Nigeria con numerosi attacchi che nell’ultima settimana si sono verificati nella cosiddetta Middle Belt – ovvero l’area centrale del paese, in cui la mani e gli occhi dello stato sono quasi completamente assenti e in cui si concentrano le comunità cattoliche nigeriane – e sono costati la vita a una 30ina di persone: una situazione ormai insostenibile e per la quale non si contano più gli appelli da parte degli esponenti della comunità affinché lo Stato intervenga; sostenuti anche a Donald Trump che minaccia l’uso dell’esercito.

Restando sulla notizia in sé, gli attacchi ai villaggi e alle comunità i cristiani in Nigeria sarebbero stati almeno cinque differenti secondo le informazioni riportare da alcuni osservatori: il più grave tra questi risale allo scorso 31 ottobre ed è costato la vita a 20 civili cristiani nel piccolo villaggio di Kwi, in quello di Damakasuwa e in quello di Pushit, uccidendo anche una madre con i suoi due bambini piccoli e l’influente esponente della comunità Bala Rudeh.

Due giorni dopo – il 2 novembre – un quarto attacco si verificato anche nel villaggio di Kubon (nella medesima area della Nigeria dei precedenti tre) causando la morte di un contadino cristiano; mentre giovedì scorso – il 6 novembre – un quinto attacco si è verificato anche a Sarkin Noma e un sesto nella contea di Riyom, cagionando – in entrambi i casi – la morte di altri due cristiani: il totale sale così a 25; anche se alcuni fonti rivedono la stima a 32.

Per OpenDoors la Nigeria è il settimo paese più pericoloso al mondo per i cristiani con il 69% del totale degli omicidi

Insomma, sono ormai (fortunatamente quasi) all’ordine del giorno le violenze contro la comunità cristiana che vive in Nigeria, da decenni pacificamente al fianco dei musulmani ma ultimamente al centro di una vera e propria escalation di violenza: i responsabili sembrano essere i pastori Fulani – di fede musulmana, ma senza idee in comune con l’islam radicale -, parzialmente radicalizzati a causa anche del cambiamento climatico che sta rendendo le terre che storicamente coltivano sempre più brulle e inospitali, a differenza di quelle cristiane che sono ancora in larga parte floride.

Proprio a causa della crescente instabilità che si registra in Nigeria, l’ONG OpenDoors – che si occupa proprio del tema della persecuzione dei cristiani – ha recentemente rivisto la sua classifica “World Watch List” inserendo lo stato africano al settimo posto tra i 50 più pericolosi per i fedeli cattolici: complessivamente, infatti, il 69% dei 4.476 cristiani uccisi lo scorso anno (ovvero 3mila 100) viveva in Nigeria ed è stato vittima di un attacco simile a quelli che abbiamo descritto prima.