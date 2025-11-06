In Nigeria la strage negata dei cristiani: Al Jazeera parla di "contesto" difficile, UE e ONU puntano il dito contro il "cambiamento climatico"

Mentre in Nigeria la situazione per i cristiani peggiora a vista d’occhio, da diverse aree della società sembrano arrivare delle incomprensibili smentite sulla gravità di quanto sta accadendo nello stato africano, capitanate – rivela Il Foglio – nientemeno da Al Jazeera, emittente qatariota spesso considerata autorevole ma che nutre profondi (profondissimi) legami con il fondamentalismo islamico: una propaganda – quella di Al Jazeera – che sembra aver contagiato anche l’Unione Europea e l’ONU, che minimizzano la strage in Nigeria puntando il dito contro il cambiamento climatico.

Procedendo per ordine è utile ricordare che secondo alcune stime – difficili da confermare, ma anche da smentire – in Nigeria dal 2009 a questa parte sono stati uccisi circa 100mila cristiani e sono state bruciate 18mila chiese, tutto per mano dei terroristi islamici vicini a Boko Haram: numeri che potrebbero tranquillamente far pensare a un vero e proprio genocidio e proprio attorno a questa parola – pronunciata dal comico statunitense Bill Maher durante la sua trasmissione televisiva – che è scoppiato il caso legato ad Al Jazeera.

La propaganda di Al Jazeera sulla Nigeria che piace in occidente: UE e ONU puntano il dito contro il “cambiamento climatico”

Per Maher, infatti, quanto sta accadendo in Nigeria è chiaramente “un tentativo di genocidio molto più grave” di quello ipotizzato per i palestinesi: per Al Jazeera, però, si tratta solamente di bugie e “affermazioni semplicistiche [che] alimentando la propaganda”, invitando i suoi lettori – e lo stesso comico – a valutare innanzitutto il “contesto” in cui la violenza si starebbe perpetrando nell’indifferenza mondiale.

A rilanciare la teoria dell’emittente qatariota, poi, ci ha pensato anche – niente meno – che la CNN che solamente un paio di giorni fa (in risposa alle minacce di Trump di inviare l’esercito in Nigeria per fermare la strage) titolava che “la violenza (..) non è limitata ai cristiani“: la propaganda, così, è arrivata fino in Irlanda con il presidente Higgins la situazione nigeriana sarebbe da relegare a “dispute tra pastori e agricoltori“, dove – evidentemente – i primi sono cristiani e i secondi terroristi islamici (o viceversa).

Si è spinta però ancora più in là l’Unione Europa con il Parlamento che in una recente risoluzione ha siglato che quanto sta accadendo in Nigeria sarebbe da leggere nell’ottica del “cambiamento climatico”, aggiungendo solo in un secondo momento anche una postilla di condanna contro i “gruppi terroristi islamici”: una tesi che sembra essere piaciuta anche a Guterres che – nelle vesti di segretario dell’ONU – ha definito il cambiamento climatico un “fattore aggravante” della crisi.