NUOVO ATTACCO CONTRO SEMINARIO IN NIGERIA

Cristiani nuovamente nel mirino in Nigeria, dove giovedì è avvenuto un attacco contro il seminario minore diocesano di Ivhianokpodi, nella diocesi di Auchi. Una banda armata ha fatto irruzione nella serata del 10 luglio, uccidendo un agente di sicurezza, Christopher Aweneghieme, membro del Corpo di Difesa Civile Nigeriano. Inoltre, sono stati rapiti tre giovani seminaristi.

Il vescovo Gabriel Dunia, responsabile della diocesi che si trova nello Stato di Edo, è intervenuto esprimendo dolore per la morte dell’agente e preoccupazione per le sorti dei tre seminaristi, dove si formano ragazzi che vogliono diventare preti. Il vescovo ha chiesto che in tutte le chiese della diocesi venga celebrata una messa speciale, affinché Dio porti i banditi a liberare i tre rapiti.

Ma sono ore di apprensione, perché i rapitori non avrebbero ancora preso contatti con nessuno. La polizia ha subito avviato un’indagine sull’attacco e si è messa a caccia dei rapitori, nel frattempo, gli altri seminaristi, in via precauzionale, sono stati trasferiti in un posto sicuro, fino a quando non saranno rafforzate le misure di sicurezza intorno al seminario.

CORSA CONTRO IL TEMPO PER LIBERARE I SEMINARISTI

La polizia dello Stato di Edo ha ordinato l’immediato dispiegamento di squadre tattiche ad Agenebode per salvare i tre seminaristi rapiti. Stando a quanto riportato dal Daily Post, sono coinvolti agenti delle unità antirapina e di intelligence.

Il portavoce del comando, Moses Yamu, ha fatto sapere che il dispiegamento rappresenta una risposta all’attacco al seminario e ha precisato che le squadre tattiche lavorano in sinergia con altre agenzie di sicurezza, vigilantes e cacciatori, per salvare gli studenti rapiti illesi e arrestare gli aggressori.

Il commissario Monday Agbonika ha promesso che non si fermerà finché i responsabili di questo atto riprovevole non saranno rintracciati e costretti ad affrontare la legge nigeriana, invitando i cittadini a mantenere la calma e a sostenere le operazioni in corso con informazioni tempestive e credibili che possano essere d’aiuto.

Questo non è il primo attacco contro lo stesso seminario, che era finito nel mirino di un altro gruppo armato nell’ottobre scorso.