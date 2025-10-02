In Nigeria il video di un gruppo di cristiani che prega nella Chiesa devastata dagli islamisti: una strage silenziosa che sta causando migliaia di vittime

E’ diventato virale sui social il video di alcuni nigeriani che continuano a pregare in una chiesa devastata e bruciata dai persecutori islamici. Nel filmato, che trovate qui sotto, si notano chiaramente dei fedeli all’interno di quello che prima era un luogo di culto ma che ora appare come una zona di guerra. Il video è l’ennesima testimonianza della persecuzione che da tempo i cristiani stanno vivendo in Nigeria, e riprende solo l’ultima delle chiese devastate dagli islamisti. Fra le Chiese distrutte negli ultimi tempi vi è anche quella di St. Paul’s, ridotta in cenere durante lo scorso mese di agosto.

“Islam jihadista vuole distruggere l'UE”: prete rischia 3 anni di carcere/ Spagna choc contro padre Custodio

Dei presunto pastori Fulani hanno fatto irruzione nell’edificio situato nel villaggio di Aye-Twae, appiccando un incendio, dopo che dei precedenti raid avevano costretto alla chiusura di ben 26 sedi distaccate della stessa parrocchia.

Un’azione distruttrice che ha obbligato la comunità locale a fuggire, lasciando dietro di se un luogo desolato. Gli attacchi dei jihadisti Fulani – che tra l’altro sono ripudiati anche da molti musulmani – stanno purtroppo proseguendo senza sosta, andando a colpire tutte le comunità cristiane della regione. “Ero in chiesa ogni domenica, cantavo nel coro – ha detto una 28enne fedele parlando con NCRonline – ora tengo le porte chiuse a chiave. Se sento delle voci che gridano di notte, prego in silenzio. Se mi vedono andare in chiesa con una Bibbia, potrebbero uccidermi”.

Santi Angeli Custodi, 2 ottobre 2025/ Oggi si celebrano i nostri protettori ed è anche la Festa dei nonni

Secondo un rapporto della Società Internazionale per le Libertà Civili e lo Stato di Diritto, nota come Intersociety, nei primi sette mesi del 2025 sarebbero stati uccisi da parte di gruppi islamisti ben 7.087 cristiani, mentre 7.800 sarebbero stati rapiti per la loro fede in Nigeria. In media vengono uccisi 30 cristiani al giorno, di conseguenza lo stato africano è considerato il più pericoloso al mondo per i cristiani.

NIGERIA, LA STRAGE SILENZIOSA DEI CRISTIANI: “UN BRUTALE MASSACRO”

Emeka Umeagbalasi, ricercatrice e presidente di Intersociety, parla di “brutale massacro” di “cristiani indifesi” sottolineando che intere comunità sono state sterminate. L’insurrezione è cominciata nel 2009 dopo che Boko Haram, un gruppo estremista islamista, ha lanciato una campagna armata per imporre una rigida interpretazione della Sharia. Vittime delle loro brutali azioni sono stati i cristiani, soprattutto quelli che abitano nella zona della cosiddetta Middle Belt, dove i pastori musulmani e le comunità agricole si scontrano per la terra e le risorse: le milizie armate Fulani entrano quindi in azione obbligando le comunità locali a lasciare le loro terre, impossessandosi poi dei villaggi.

Papa Leone XIV: “realista piano Trump su Gaza, spero Hamas accetti”/ “Non avere paura: perdono risana ferite”

“Gli attacchi sono strategici – ha affermato Peter Akachukwu, analista della sicurezza a Lagos – prendere di mira i cristiani semina paura, sfolla le comunità e apre territori all’occupazione. Destabilizza lo Stato e mina la fiducia nella protezione del governo”.

NIGERIA, LA STRAGE SILENZIOSA DEI CRISTIANI: I FEDELI NON VANNO PIU’ IN CHIESA

La conseguenza è stata una netta riduzione dei fedeli cristiani che si ritrovano a pregare insieme, e che ora preferiscono professare la propria sede in silenzio in casa invece che ritrovarsi in chiesa per le classiche funzioni religiose, temendo qualche aggressione. A conferma c’è la testimonianza del pastore Emmanuel Ochefu, che guida una piccola chiesa pentecostale fuori Makurdi, nello stato di Benue, che ha spiegato che quest’anno le presenze sono diminuite di oltre la metà. “La gente mi chiama durante la settimana chiedendomi se sarà sicuro, se le strade saranno libere.

Alcuni decidono di restare a casa piuttosto che rischiare di essere rapiti o aggrediti. Predico la speranza, predico il coraggio, ma la paura è più forte delle mie parole in questo momento”. Padre Ochefu ha deciso di abbreviare le funzioni religiose, spostante le riunioni nelle case private e inviato sermoni e versetti della Bibbia via telefono “Ma la chiesa è fatta per stare insieme. Non si può abbracciare qualcuno al telefono”. Dal 2009 ad oggi sono state più di 19.000 le chiese cristiane distrutte, saccheggiate o chiuse, con una media di tre al giorno, circa 100 per ogni mese.