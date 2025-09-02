Nigeria, in aumento i linciaggi pubblici per blasfemia, una donna bruciata viva dalla folla a causa di una battuta su Maometto

Nigeria, una donna è stata bruciata viva dalla folla perchè accusata di blasfemia. L’aggressione, come riportato dalla Bbc, è stata confermata dalla polizia locale, intervenuta subito dopo l’omicidio di una venditrice di alimentari residente nello stato del Niger, linciata da una massa di persone dopo aver fatto un commento considerato offensivo, in risposta ad una proposta di matrimonio. Il caso ora sarà trattato dalle autorità, che stanno indagando sui responsabili ed hanno lanciato appelli per fermare questo tipo di punizioni pubbliche, che sono purtroppo ancora molto frequenti nella zona, dove vige la legge della sharia.

Negli Stati a maggioranza musulmana infatti, la blasfemia, che può essere espressa anche con un semplice commento, definito negativo, sul profeta Maometto, è punibile con la pena di morte, anche attraverso attacchi collettivi e lapidazione. Nelle stesse zone, anche la minoranza di fedeli cristiani, rischia ogni giorno la morte a causa dell’accusa di infedeltà, un reato che poi non ha seguito giudiziario nella maggior parte dei casi.

Nigeria, in aumento linciaggi pubblici ed esecuzioni contro i cristiani e musulmani accusati di blasfemia

In Nigeria sono in aumento i linciaggi pubblici per le persone che vengono accusate di blasfemia contro l’Islam. Il caso della donna bruciata viva per aver fatto un commento considerato offensivo contro il profeta Maometto, è solo l’ultimo di una lunga serie di omicidi e aggressioni e persecuzioni che soprattutto cristiani o musulmani che non rispettano la legge della sharia sono costretti a subire quasi quotidianamente. Da un rapporto pubblicato da Amnesty International, emerge infatti che in sette anni sono state già 91 le esecuzioni compiute dalla folla per cause religiose.

La stessa organizzazione ha condannato duramente quanto accaduto con un post su X, nel quale ha definito “deplorevole” l’attacco in massa ad una donna, morta soltanto perchè colpevole di aver partecipato ad uno scambio di battute, esortando le autorità locali ad identificare i responsabili e sottoporli ad un giusto processo giudiziario al quale le vittime troppo spesso non hanno neanche diritto.