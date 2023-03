Nigeria, eletto presidente Bola Tinubu/ 8mln di voti, ma è giallo sui numeri reali

Bola Tinubu è il nuovo presidente della Nigeria

In queste ore la Nigeria ha eletto il suo nuovo presidente, Bola Tinubu, riconfermando il potere al partito All progress congress. Le votazioni si sono tenute sabato e il candidato eletto, certifica la Commissione Elettorale Indipendente nigeriana, ha ottenuto circa il 36% delle preferenze, pari a poco meno di 9 milioni di voti. Una vittoria inaspettata, soprattutto dal punto di vista delle tempistiche, e che sarebbe stata accolta con un certo vociare nel Paese.

Complessivamente, Bola Tinubu, nuovo presidente della Nigeria, ha ottenuto 8.794.726 voti a suo favore, scavalcando il candidato del Patito laburista Peter Obi, giovane astro nascente della politica africana, e il candidato del Partito Democratico Popolare Atiku Abubakar. Tinubu avrebbe, complessivamente, raccolto almeno il 25% dei voti espressi su 30 dei 36 Stati federali nigeriani, superando la percentuale nella capitale, Abuja. Tuttavia, ancora una volta nella storia politica della Nigeria, sia l’opposizione che larga parte della popolazione accusano il neo presidente di brogli, parlando di problemi numerici e tecnici, ed arrivando anche a puntare il dito contro la Commissione Elettorale Indipendente.

Nigeria, l’opposizione accusa: “Fasificati e manipolati”

Procediamo per ordine per capire bene cosa opposizione e popolazione, abbiamo da recriminare alle elezioni in Nigeria e alla scelta di Bola Tinubu. Secondo la Commissione Elettorale Indipendente, organo super partes che assicura, in un paese in cui la corruzione è purtroppo un fatto concreto, che le elezioni siano veramente democratiche e rappresentative della volontà del popola, sono stati assegnati 22 milioni di voti ai tre candidati principali.

Quei voti, però, sarebbero ampiamente lontani dalla popolazione della Nigeria che conta 87 milioni di elettori, e tenendo in considerazioni che i candidati erano 18, rimane da capire che fine abbiano fatto gli altri. 6 milioni di schedine non sarebbero state raccolte, e moltissime altre (di cui non si sa il quantitativo) sono state trovare abbandonate in giro. Contro ai risultati delle elezioni in Nigeria, ovviamente, è subito tuonata l’opposizione sostenendo che sarebbero “pesantemente falsificati e manipolati“. A loro avrebbero fatto eco anche diversi gruppi di osservazione indipendente, che parlando di numerosi “intoppo logistici” soprattutto riguardo il sistema elettorale digitale, utilizzato quest’anno per la prima volta dal paese africano.

