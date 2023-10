Nigeria, ennesimo sacerdote rapito: paura per Thaddeus Tarhembe/ Tajani: “Prego per lui”

Comunità cristiane nel mirino in Nigeria, dove domenica si è registrato l’ennesimo rapimento di un sacerdote. Si tratta di Thaddeus Tarhembe: il religioso è stato prelevato con forza da una banda armata, che ha fatto irruzione nella parrocchia di Sant’Anna, nello Stato di Taraba, nella zona nord-orientale del Paese. Come riporta l’agenzia Fides, a confermare il rapimento del parroco cristiano è stato Monsignor Mark Nzukwein, vescovo di Wukari, in una dichiarazione rilasciata tramite il portavoce della diocesi.

Don Aldo Buonaiuto: "Halloween avvicina i giovani alle sette"/ "Così adescano adepti"

Non si tratta di certo del primo rapimento a scopo di estorsione nel Paese: la pratica è diventata da tempo molto comune in Nigeria, trasformandosi in una vera e propria “industria” per i gruppi criminali, come ricorda Vatican News. Le bande mettono nel mirino cittadini comuni ma anche esponenti del clero, che vengono rapidi in strada o in conventi e case parrocchiali, in veri e propri assalti, spesso notturni. Il 17 ottobre scorso, nel monastero benedettino di Eruku nello Stato di Kwara, è stato catturato un novizio, Godwin Eze, poi ucciso dai rapitori, e due postulanti, Anthony Eze e Peter Olarewaj, in seguito rilasciati. I criminali apparterrebbero alla banda di pastori Fulani.

Telefonata Vaticano-Iran sulla guerra in Medio Oriente/ Gallagher: “non allargare conflitto, servono 2 Stati”

Nigeria, comunità cristiana nel mirino delle bande armate

In dichiarazione rilasciata alla stampa e riportata da VaticanNews, il direttore di Aiuto alla Chiesa che Soffre, Alessandro Monteduro, ha ricordato che “nel 2022 nella sola Nigeria sono stati 32 i sequestri ai danni di appartenenti al clero, religiosi e religiose. Quest’anno siamo già ad una cifra simile, circa una trentina”. I cristiani nel Paese africano non sono una minoranza. Con un messaggio su X si è espresso anche il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani: ”Prego per Padre Thaddeus Tarhembe, affinché venga liberato. Continuerò a battermi per tutelare le minoranze cristiane nel mondo. La libertà religiosa è una priorità della nostra politica estera”.

Bergamo, bambina distribuisce Comunione a messa/ Fedeli protestano, il prete: "È la più pura di cuore"

In Nigeria, tra gennaio 2021 e giugno 2022 ci sono stati 7.600 cristiani uccisi e 5.200 sequestrati. Altissimo inoltre il numero di attacchi a Chiese e istituzioni cristiane, che supera 400. Tra questi, anche l’attacco del 5 giugno 2022, domenica di Pentecoste, avvenuto durante la Messa nella chiesa cattolica di San Francesco Saverio ad Owo. Qui i terroristi hanno fatto irruzione e ucciso 40 fedeli, ferendone molti altri. La Comunità cristiana in Nigeria è pari al 46,25% (95 milioni di persone) della popolazione totale (206 milioni), la stessa dei musulmani.











© RIPRODUZIONE RISERVATA