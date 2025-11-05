È stato liberato un seminarista 15enne rapito in Nigeria lo scorso luglio: era stato sequestrato assieme a due coetanei, dei quali uno è morto

Da una Nigeria sempre più martoriata dalla violenza anti-clericale (e, soprattutto, anti-cattolica) ogni tanto – purtroppo raramente – arriva anche qualche buona notizia, come la liberazione nei giorni scorsi di un seminarista che era stato rapito assieme ad altri due coetanei nel corso di un attacco contro la diocesi di Auchi nel piccolo stato meridionale di Edo: con questo il numero di liberati tra loro sale a due, ma purtroppo a non avercela fatta è stato il terzo giovanissimo seminarista, caduto mentre si trovava nelle mani dei suoi rapitori.

Prima di arrivare alla notizia in sé, vale la pena ricordare che secondo un recente rapporto di Intersociety – e qui potete trovare tutti i dettagli – la violenza religiosa in Nigeria è in costante aumento: nel solo 2025, infatti, sono almeno 15 i sacerdoti rapiti, portando il totale stimato dalla locale conferenza episcopale a ben 145 nell’ultimo decennio; stima rivista dalla stessa Intersociety ad addirittura 250, tenendo anche conto di chi ha subito “solamente” aggressioni.

In Nigeria, d’altronde, il problema è doppio perché se da un lato è ovvia la responsabilità delle cellule jihadiste e fondamentaliste fortemente presenti (e attive) nell’area africana; dall’altro non si può ignorare il crescente problema delle gang che stanno sfruttando l’instabilità geopolitica per depredare i villaggi più poveri e rapire innocenti al fine di chiedere altissimi riscatti: proprio per questo la Chiesa – percepita come istituzione piuttosto ricca – diventa un obbiettivo prediletto.

Nigeria: liberato uno dei tre seminaristi 15enni rapiti il 10 luglio nella diocesi di Auchi

Tornando a noi, è utile ricordare che il rapimento in Nigeria al quale facevamo riferimento risale allo scorso 10 luglio: alcuni uomini armati – non è chiaro se jihadisti o, per così dire, predoni – hanno fatto irruzione nel Seminario minore dell’immacolato concezione della diocesi di Auchi seminano il terrore (ma senza mietere, fortunatamente, vittime) e rapendo i seminaristi 15enni Joshua Aleobua, Japhet Jesse ed Emmanuel Alabi.

Appena una settimana dopo l’assalto alla diocesi in Nigeria, Jesse era stato liberato ed era riuscito a tornare illeso ad Auchi e mentre il giovane seminarista liberato lo scorso 4 novembre è Aleobua, è andata decisamente peggio ad Alabi che è morto poco dopo l’assalto: a rendere nota la notizia è stato monsignor Dunia che si è appellato ai leader politici della Nigeria per chiedere loro di non ignorare “il peggioramento della situazione” del paese.