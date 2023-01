Nigeria: prete cattolico bruciato vivo/ Assaltata casa parrocchiale: un altro ferito

Nigeria: assaltata una casa parrocchiale

Nella mattinata di oggi in Nigeria un gruppo non ancora identificato di terroristi ha assaltato all’alba la casa parrocchiale della chiesa cattolica di San Pietro e Paolo a Kafin-Koro, nella regione di Paikoro. Il bilancio delle vittime parla di un prete bruciato vivo all’interno della residenza, incendiata dal gruppo di assaltatori, più un secondo prete che sarebbe stato ferito durante un tentativo di fuga dalla casa parrocchiale.

L’incendio alla casa della chiesa cattolica in Nigeria è avvenuto attorno alle 3 di mattina, mentre a parlare pubblicamente della vicenda sarebbe stato il responsabile delle pubbliche relazioni della polizia nigeriana, Wasiu Abiodun. La polizia, accorsa sul luogo dell’incendio, avrebbe appurato che i terroristi avevano già lasciato la scena ed ha prestato soccorso si due preti. A fare le prime ricostruzioni dell’accaduto, a cui nessuno ha assistito, sarebbe stata la stessa polizia della Nigeria, dicendo che i terroristi avrebbero, in un primo momento, provato ad entrare nella casa parrocchiale. Si sarebbero, poi, accorti che la porta non si apriva e solo in un secondo momento avrebbero appiccato l’incendio.

La persecuzione dei cattolici in Nigeria

La polizia della Nigeria avrebbe, dunque, constatato che dopo aver dato alle fiamme l’edificio, i banditi siano scappati, lasciando padre Isaac Achi chiuso all’interno della casa parrocchiale. Accortisi della fuga di padre Colins Omeh, lo avrebbero colpito alle spalle, lasciandolo esanime a terra. Quest’ultimo, però, si sarebbe salvato e la polizia l’ha trasportato d’urgenza in ospedale, ma non si conoscono le sue attuali condizioni.

Ciò che è avvenuto questa mattina in Nigeria, per quanto tragico, sarebbe solamente l’ennesimo episodio di violenza e persecuzione contro il mondo cattolico e cristiano nel paese africano. Da tempo, infatti, i preti cattolici sono frequentemente rapiti, uccisi o torturati, senza un reale scopo che vada al di là di colpire i singoli esponenti e i luoghi del credo. Alcuni dati parlano dell’impressionante cifra di 900 cristiani uccisi o rapiti nei soli primi tre mesi dell’anno scorso. Ne parlano anche preoccupati gli stessi preti che lavorano in Nigeria, in costante calo, che arrivano a definirsi una specie in via d’estinzione. Dicembre, invece, ha costituito una vera e propria escalation della violenza in Nigeria, portando il totale dei rapimenti a 28, secondo una stima.

