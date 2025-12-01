Continua la violenza in Nigeria: 12 cristiani sono stati rapiti durante una messa e il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale

Mentre sono ancora in corso le ricerche delle 265 persone – la quasi totalità bambini – rapite dalla scuola cattolica Saint Mary, le bande criminali che popolano ormai larga parte della Nigeria sono tornare a colpire, facendo irruzione poche ore fa all’interno di una chiesa nello stato rurale e centrale di Kogi: l’ennesimo caso di una folle violenza che raccontiamo ormai da troppi giorni e che spesso viene collegata a un tentativo di genocidio ai danni dei cristiani in Nigeria, tanto che la situazione è balzata anche all’attenzione del presidente statunitense Donald Trump.

Partendo proprio dall’ultimo episodio di violenza in Nigeria, sembra che tutto sia capitato nella giornata di ieri: una banda armata – la cui appartenenza è ancora incerta, visto che non vi sono state particolari rivendicazioni – ha fatto irruzione in una chiesa recentemente edificata nel villaggio di Ejiba, interrompendo la funzione religiosa per sequestrare un totale di 12 persone, tra le quali undici sarebbero fedeli presenti alla messa e l’ultimo il pastore che stava officiando la funzione.

Immediato – e, purtroppo, per ora inutile – l’intervento delle autorità federali della Nigeria che hanno inviato una squadra sul posto per individuare i rapitori, servendosi anche di un elicottero utile per scandagliare rapidamente le aree limitrofe al villaggio; mentre cresce sempre di più la paura tra i cristiani che si trovano in Nigeria a causa di quello che sembra essere un vero e proprio boom di rapimenti, sempre più gravi e violenti.

Cosa sta succedendo in Nigeria: i vescovi negano il genocidio di cristiani e il governo dichiara l’emergenza nazionale

Insomma, la situazione della Nigeria sembra essere piuttosto delicata, tanto che per far fronte alla crisi il presidente federale Bola Ahmed Tinubu ha ufficialmente dichiarato lo stato d’emergenza: si tratta di una mossa che conferisce maggiore potere alle autorità, oltre alla possibilità di reclutare nuovi soldati e poliziotti; mentre si discute anche della possibilità di concedere ai governatori dei singoli stati della Nigeria di istituire dei personali corpi di polizia, modificando la legge che attualmente permette la sola esistenza di un corpo armato federale.

Nel frattempo, però, si moltiplicano le voci ecclesiastiche che negano l’esistenza di un vero e proprio genocidio di cristiani in Nigeria: l’ultimo ad averlo detto è stato l’arcivescovo di Sokoto – monsignor Matthew Hassan Kukah – che ha ricordato che per parlare di genocidio non si deve fare fede al numero di rapiti o uccisi, ma “all’intenzione” dei rapitori di colpire i cristiani in virtù della loro appartenenza religiosa.

Ciò che sta succedendo in Nigeria, infatti, secondo monsignor Matthew Hassan Kukah – ma non solo – è un boom di violenza da parte di gruppi armati più o meno ampi che colpiscono la popolazione soprattutto in virtù della loro ricchezza: i fedeli e le istituzioni ecclesiastiche, dunque, in un contesto mediamente povero come la Nigeria, diventano obbiettivi principali degli attacchi soprattutto perché sono in grado di garantire cospicui pagamenti per il rilascio dei rapiti.