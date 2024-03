Nigeria, rilasciati i 287 studenti rapiti/ Erano stati sequestrati nella scuola Kuriga il 7 marzo

Il governatore dello stato nigeriano di Kaduna, Uba Sani, ha annunciato il rilascio dei circa 287 studenti che il 7 marzo scorso erano stati rapiti nella scuola di Kuriga. “Desidero annunciare che i nostri bambini della scuola Kuriga sono stati rilasciati”, ha dichiarato in un messaggio pubblicato sul suo account X. Il rapimento dei giovani studenti era avvenuto a inizio mese, quando un gruppo di assalitori armati, membri delle organizzazioni criminali nigeriane specializzate in estorsioni e sequestri di persona, è entrato scuola e nell’istituto dell’Autorità educativa locale della città di Kuriga, portando via con sé 127 studenti della scuola primaria e altri 187 studenti della scuola secondaria assieme ad uno dei direttori.

Gli studenti, di età tra gli 8 e i 15 anni, erano stati rapiti lo scorso 7 marzo, portati via da decine di uomini armati che erano entrati nel complesso scolastico a bordo di motociclette mentre tutta la scuola era riunita in assemblea. Sani Abdullahi, uno degli insegnanti della scuola Gss Kuriga nel distretto di Chikun, aveva testimoniato spiegando che il personale scolastico era riuscito a scappare con molti studenti mentre gli uomini armati sparavano in aria. In totale erano stati portati via più di 280 studenti. “Abbiamo quindi iniziato a lavorare per determinare il numero reale dei rapiti: nella Gss Kuriga mancano 187 bambini, mentre nella scuola elementare mancavano 125 bambini ma 25 sono tornati” aveva sottolineato.

Allarme rapimenti in Nigeria

Il sequestro dei più di 280 bambini in una scuola in Nigeria era arrivato quasi dieci anni dopo un altro rapimento di massa, quando gli estremisti islamici di Boko Haram portarono via più di 250 studentesse da Chibok, nel nord-est della Nigeria. I rapimenti di gruppo sono infatti un problema nel Paese africano: lo scopo delle bande è quasi sempre quello di chiedere un riscatto. Negli ultimi anni la pratica è diminuita, dopo che nel 2022 è stata approvata una legge che rende illegale pagare i riscatti. Pochi giorni prima del rapimento nella sua di Kuriga, nel nord-est del Paese era stato rapito un altro gruppo di persone da un campo per sfollati. In quel caso le persone rapite sarebbero state tra le 50 e le 300.











