Nigeria, tre seminaristi rapiti: chiesto riscatto, in corso trattativa per liberarli. Ma la situazione sta diventando insostenibile per i cristiani

I sequestratori che hanno attaccato il seminario diocesano minore Immacolata Concezione di Ivhianokpodi, in Nigeria, hanno preso contatto con la diocesi di Auchi per chiedere il riscatto. Pochi giorni dopo l’assalto, in cui è rimasto ucciso un agente della sicurezza, gli assalitori hanno avanzato le loro richieste.

Grandi (ONU): “Piano Mattei per i migranti sia europeo”/ “Situazione critica in Libia: l’UE faccia di più”

Lo ha rivelato lo stesso vescovo Gabriel Ghieakhomo Dunia che, come riportato dall’Agenzia Fides, ha confermato che i seminaristi – che avrebbero tra i 14 e i 17 anni – non sono stati ancora liberati, ma la trattativa è ancora in corso. Il governo dello Stato di Edo e le forze di sicurezza di Ivhianokpodi stanno lavorando per individuare i rapitori e liberare i seminaristi, finora però senza risultati.

Nigeria, attacco armato al seminario di Ivhianokpodi: tre seminaristi rapiti/ Dispiegate squadre tattiche

Dal vescovo, che si trovava negli Stati Uniti quando ha saputo del rapimento dei seminaristi, arrivano anche rassicurazioni riguardo alle condizioni di salute degli altri seminaristi che si trovavano nel seminario quando è avvenuto l’assalto armato. Sono stati comunque trasferiti in un’altra località, più sicura, dove stanno già affrontando gli esami prima delle vacanze che segnano la fine dell’anno accademico.

La linea ufficiale delle autorità ecclesiastiche in Nigeria è di non pagare riscatti, per evitare che vengano incoraggiati altri rapimenti; al tempo stesso il vescovo di Auchi non ha nascosto la sua frustrazione per l’assenza di una protezione da parte delle autorità locali. Infatti, ha chiesto al governo di recarsi sul posto. Stando a quanto riportato da Agensir, il presule ha evidenziato di aver ricevuto rassicurazioni riguardo alla protezione della zona, ma finora non sarebbero state viste azioni concrete.

Congo: 66 civili uccisi dall'ISIS/ Il massacro compiuto dai ribelli dell'ADF al confine con l'Uganda

SEMINARISTI RAPITI, BUFERA SICUREZZA

«Dovevano esserci cinque ufficiali della protezione civile e dieci vigilanti locali intorno al complesso, ai cancelli e dietro il seminario. Non capisco perché non ci fossero. Avevamo anche pagato per l’invio di unità mobili di polizia (MOPOL) per garantire la sicurezza permanente, ma non hanno mai ripreso il lavoro», sono le parole riportate da Crux.

I rapitori non hanno chiarito le ragioni del loro attacco; tuttavia la situazione desta preoccupazione da tempo, anche perché non si tratta del primo assalto al seminario di Ivhianokpodi. Il prelato ipotizza che il commando sia arrivato dal nord e che possa far parte dell’etnia fulani. Il timore è che questo attacco del 10 luglio rientri in un tentativo di allontanare la comunità di cristiani dalla zona. Infatti, questi rapimenti si aggiungono all’escalation che affligge il Paese, con i cristiani sempre più presi di mira.

CRISTIANI SOTTO ATTACCO IN NIGERIA

«La violenza contro i sacerdoti e le comunità cristiane in Nigeria ha ferito profondamente l’anima della Chiesa» è il commento di Maria Lozano, direttrice del Dipartimento Stampa e Media di Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACN). «Al di là della minaccia immediata alla vita, c’è una sofferenza silenziosa che pesa sulla vita quotidiana. In molte regioni la pastorale è stata profondamente colpita: la catechesi è limitata, le celebrazioni liturgiche si svolgono con dolore e i sacerdoti sono spesso costretti a limitare i loro spostamenti per motivi di sicurezza», ha aggiunto a Crux.

Vescovi e sacerdoti continuano a svolgere la loro missione profetica, ma molti sono stanchi. Non ci sono numeri esatti su cristiani uccisi e rapiti, anche per l’assenza di dati centralizzati e affidabili. Tuttavia, sulla base di report di alcune organizzazioni, emerge che almeno 60.000 cristiani sono stati uccisi in Nigeria dal 2009.