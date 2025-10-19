Nigeria, nuova strage di cristiani: video choc sepolture di massa dopo attacchi Fulani. "Comunità assaltate durante le preghiere". Si temono altre violenze

Si allunga la scia di sangue tra violenze e persecuzioni dei cristiani in Nigeria, da dove arrivano immagini scioccanti, come quelle di una sepoltura di massa nello Stato di Plateau, in seguito a un attacco della milizia Fulani. Il 15 ottobre sono rimasti uccisi tredici cristiani in due villaggi.

Stando a quanto ricostruito dall’agenzia di stampa cinese Xinhua, che cita un funzionario locale, un gruppo di uomini armati ha lanciato attacchi coordinati nella regione centrale della Nigeria. In particolare, sarebbero finiti nel mirino i villaggi di Rachas e Rawuru, secondo le informazioni fornite da Stephen Gyang Pwajok, capo dell’area amministrativa locale di Barkin Ladi, il quale ha confermato telefonicamente a Xinhua che si è tenuta una sepoltura di massa per le vittime.

Il funzionario, che ha definito «profondamente deplorevole e immotivato» l’ultimo di una lunga serie di attacchi, ha raccontato che altre vittime hanno riportato ferite mentre cercavano di mettersi in salvo durante gli assalti, alcune rifugiandosi nei cespugli vicini, mentre gli uomini armati, sospettati di essere pastori, continuavano a seminare il panico.

Non sarebbe ancora chiaro il movente degli aggressori, ma intanto è stato chiesto alle forze di sicurezza di aiutare a riportare la normalità nei villaggi colpiti. Lo Stato di Plateau è stato teatro di ripetuti attacchi negli ultimi anni, tra omicidi e rapimenti che, negli ultimi mesi, hanno fatto crescere terribilmente il bilancio delle vittime.

NIGERIA, NUOVA STRAGE DI CRISTIANI: IL TERRIBILE RACCONTO DEI TESTIMONI

Secondo l’organizzazione cristiana ecumenica International Christian Concern, che si occupa di minoranze religiose e dei diritti umani dei cristiani, gli assalitori sarebbero stati motivati da un’ideologia estremista, anche perché i villaggi presi di mira sono prevalentemente abitati da cristiani. Nell’attacco sono state rubate circa quaranta mucche e sono stati distrutti diversi terreni agricoli.

«Testimoni oculari del centro missionario di Rawuru hanno riferito che gli uomini armati hanno invaso il loro complesso nella notte, aprendo il fuoco sui residenti riuniti per le preghiere serali. Due membri del centro missionario sono stati uccisi sul posto, mentre molti altri sono riusciti a fuggire nei boschi vicini. Gli aggressori si sono poi diretti verso il villaggio di Tatu, dove altre dieci persone sono state uccise in quello che sembra essere stato un tentativo deliberato di terrorizzare i cristiani», riferisce l’organizzazione con sede a Washington.

Nella comunità di Lawuru, a pochi chilometri di distanza, altri due residenti sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco e il loro bestiame è stato portato via dagli aggressori.

CONTINUA LA PERSECUZIONE DEI CRISTIANI

«Avevamo informato le autorità giorni prima dell’attacco che eravamo minacciati, ma non è stata intrapresa alcuna azione. Ora i nostri fratelli e le nostre sorelle sono morti, e le nostre case sono distrutte», ha dichiarato un leader religioso di Rawuru che ha chiesto di restare anonimo. Secondo fonti locali, la simultaneità degli attacchi suggerisce un alto livello di coordinamento e pianificazione.

Il presidente esecutivo della LGA di Barkin Ladi, Stephen Gyang Pwajok, ha confermato durante la sepoltura di massa delle vittime che gli autori sembravano agire con l’intenzione di allontanare le comunità cristiane indigene dalle loro terre.

Paul Tadi-Tok, leader distrettuale di Heipang, durante la cerimonia funebre si è detto preoccupato per la frequenza degli attacchi contro le comunità agricole cristiane della zona.

La paura resta alta tra gli abitanti dei villaggi cristiani, che subiscono ripetutamente attacchi attribuiti alle milizie armate Fulani. Durante lo scorso anno si sono registrati centinaia di morti e sfollamenti su larga scala.

Le chiese della regione hanno lanciato un appello all’attenzione internazionale, invitando le organizzazioni umanitarie a sostenere le famiglie sfollate e a garantire che sia fatta giustizia per le vittime.

Nel frattempo, le comunità restano in allerta in vista di ulteriori attacchi con l’avvicinarsi della fine della stagione delle piogge, un periodo in cui molti agricoltori sono tradizionalmente presi di mira mentre raccolgono i loro raccolti.