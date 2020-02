Nigeriano si masturba sul bus: assolto/ Video, di domenica “forse non c’erano minori”

Nigeriano si masturba sul bus: burla carnascialesca? No, niente affatto. Protagonista dell’episodio un 38enne, colto dall’occhio elettronico di uno smartphone con le mani all’altezza del pube mentre viaggiava su un pullman in Trentino, diretto a Canazei, del tutto incurante della presenza di altri uomini e donne a bordo del mezzo. Un gesto talmente evidente da non poter passare inosservato: i passeggeri hanno avvertito l’autista dell’autobus, che ha prontamente allertato le forze dell’ordine, le quali hanno provveduto ad ammanettare l’africano a fine corsa. Tale accadimento, tuttavia, si è verificato nel marzo 2018 ed è tornato in auge in queste ore proprio perché, come riportato dalla testata locale “Voce del Trentino”, l’extracomunitario, condannato a tre mesi in primo grado, è stato assolto. Il motivo di tale decisione, che molti in rete hanno ritenuto incomprensibile? La masturbazione è avvenuta di domenica mattina, alle 7.45, in un giorno in cui i bambini non vanno a scuola e, dunque, nessun minore ha assistito a quella scena. Risultato? Atti osceni depenalizzati (sanzione amministrativa e stop) e straniero assolto.

NIGERIANO SI MASTURBA SUL BUS: NON ERA LA PRIMA VOLTA

Il nigeriano masturbatosi sul bus è stato dunque assolto a quasi due anni di distanza dall’atto di onanismo compiuto su una corriera diretta a Canazei. Il giudice di secondo grado ha convalidato la tesi dell’avvocato difensore, Giuliano Valer, il quale ha fatto leva sull’assenza di bambini a bordo. Inoltre, il 38enne è affetto da problemi psichici documentati e questo dettaglio potrebbe aver avuto un peso specifico non indifferente sul verdetto finale. Nonostante ciò, va detto che l’imputato si era macchiato già in passato di atti di questa natura: era il 7 marzo 2017, sempre su un pullman, ma in Sicilia, sotto lo sguardo di alcune ragazze. In tale circostanza, il conducente del veicolo spiegò alle forze dell’ordine, intervenute sul posto, che lo stesso uomo si era reso protagonista di un caso analogo già quattordici giorni prima. La notizia della mancata condanna dell’uomo ha mandato su tutte le furie il leader della Lega, Matteo Salvini, che sui suoi canali social ha condiviso il filmato (scrivendo: “Attenzione: immagini forti”) e corredando il tutto con un suo personale commento: “Che bella integrazione”.





