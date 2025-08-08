Nihan e Kemal di Endless Love tornano in onda su Canale 5: ecco quando e dove, nuovi progetti per Neslihan Atagul e Burak Ozi

Nihan di Endless Love torna in onda su Canale 5: Neslihan Atagul è la protagonista del film Memories

Questa sera a partire dalle 21.30 su Canale andrà in onda una commedia romantica e dalle anticipazioni Memories si scopre che la protagonista è un volto noto ai telespettatori. Stiamo parlando di Nihan di Endless Love ovvero l’attrice Neslihan Atagul che insieme all’attore Burak Ozcitiv hanno fatto sognare tutti con il loro amore turbolento e contrastato. Ebbene adesso la coppia formata da Nihan e Kemal di Endless Love torna su Canale 5 non insieme ma in due film diversi che li vedono entrambi tra i protagonisti principali. La splendida Neslihan sarà la protagonista di Memories film in onda questa sera su Canale 5.

The Tourist, Rai 3/ Trama e cast del film d'azione con Johhny Depp e Angelina Jolie, oggi 8 agosto 2025

Dalle anticipazioni Memories si scopre che la trama del film ruota attorno alla figura di Ozgur, erede di una ricca famiglia viziato e spocchioso che compiuti i 18 anni dovrà fare i conti con il testamento del nonno che stabilisce che per usufruire del suo patrimonio dovrà tornare a vivere nel suo villaggio di infanzia e li incontrerà Elif (Neslihan Atagul) che ha descritto il suo personaggio come una giovane donna dal carattere forte che riesce ad affrontare e resistere alle avversità. Non si arrende facilmente ed è determinata e combattiva tuttavia è anche sensibile ed affettuosa. E tra ostacoli e intrighi sentimentali chissà che nasca l’amore tra i due protagonisti.

The Help, storia vera del film in onda oggi 8 agosto 2025 Rai1/ Vita di una domestica conosciuta dall'autrice

Nihan e Kemal di Endless Love tornano in onda su Canale 5: Burak Ozcitiv protagonista del film del 10 agosto

Nihan e Kemal di Endless Love tornano in onda su Canale 5 non insieme come in un splendido lieto fine che nella soap turca in realtà non c’è stato. La fine tragica e amara dei due protagonisti, infatti, non ha lasciato l’amoro in bocca ai telespettatori ma in due film diversi. E mentre l’attrice di Nihan Neslihan Atagul sarà protagonista del film Memories, l’attore che impersona Kemal Burak Ozi vestirà i panni di Ali in Un amore come te. La trama ruota attorno alla protagonista Deniz e Defne, una donna che per lasciarsi alle spalle in suo passato si trasferisce in un’altra citta per cambiare vita facendo la gelataia e li fa conoscenza di un uomo misterioso e affascinante.

Memories, Canale 5/ Trama e cast del dramedy turco con Neslihan Atagul, in onda oggi 8 agosto 2025

Svelate le anticipazioni Un amore come te non resta che ricordare che c’è una curiosità che riguarda il film proprio sul set i due attori protagonisti Burak Ozcitiv e Fahriye Evcen si sono conosciuti e innamorati. Oggi sono marito e moglie ma c’è un altro retroscena da rivelare. Quando l’attore interpretava Kemal in Endless Love la forte chimica con l’attrice di Nihan ha fatto nascere dei gossip, si vociferava che il loro matrimonio fosse in crisi e invece nulla di più falso. La coppia appare forte e solida mentre gli attori di Kemal e Nihan in Endless Love era e sono solo grandi amici.