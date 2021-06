NIicky Pende e Vito Pende, ex marito e figlio Stefania Sandrelli/ La crisi con l’arrivo di Gerard Depardieu

Nicola Pende ex marito di Stefania Sandrelli e la crisi a causa del flirt con Gerard Depardieu

Stefania Sandrelli è stata sposata con il chirurgo Nicola Pende, noto come Nicky. Il medico era molto noto sulle cronache dei giornali negli anni Settanta, per la sua bellezza e i suoi veri e presunti flirt. I due si sono sposati nel 1972, molto giovani: lui 28 anni, lei 25. Nel 1974 è nato il figlio Vito, oggi anche lui medico chirurgo.

Il matrimonio tra l’attrice e il medico, già altalenante, fu messo definitivamente in crisi dalla breve relazione di Stefania Sandrelli con l’attore francese Gerard Depardieu, incontrato sul set del film “Novecento” di Bernardo Bertolucci. Nel 1976, dopo quattro anni di matrimonio, si separano: “Lo sposai per amore, sapeva che mi fidavo di lui in tutto, certa che sarebbe stato un bravo medico, un bravo marito e un bravo padre. Ma la vita non va mai tutta dritta… Nicky era estremamente corretto ma un po’ Dottor Jekyll e Mister Hyde. Aveva probabilmente dei problemi caratteriali che non potevo conoscere prima delle nozze. Quando ci siamo lasciati però mi sono sentita come nuda in una foresta, sola e di notte. Ero veramente disperata”, ha raccontato l’attrice tre anni fa al Corriere della Sera. Nicola Pende è mancato nel 2019.

Vito Pende: il rapporto con il padre Nicky

Vito Pende, classe 1974, è il figlio di Stefania Sandrelli e Nicky Pende. Vito non ha avuto sempre un rapporto sereno con il padre: “Essendo di natura molto buona andava in crisi per come lo trattava Nicky. A un certo punto ha deciso di allontanarsi da lui: “Se per mio padre non conto nulla, allora ciao e ci vedremo quando sarà”…”, ha raccontato l’attrice al Corriere della Sera Padre e figlio si sono riappacificati poco prima della morte di Nicky: “Al funerale ho sentito il meraviglioso discorso a braccio di mio figlio, che proprio non mi aspettavo. Ed è stato come una magia che ha chiuso il cerchio. Non dico che fossi felice, ma serena, pacificata, sì”, ha rivelato la Sandrelli. Vito ha seguito le orme del padre ed è diventato medico, chirurgo laparoscopico. “Ha tre figlie femmine, adora il suo lavoro, non si tira mai indietro e fa guardie su guardie”, ha detto la madre con orgoglio.

