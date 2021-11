Nika Parisi con “Come” a X Factor 2021/ Non sarà facile sostenere il ritmo di Jain

Nika Paris, il talento e la personalità di Nikol basteranno per imporsi nel secondo live di X Factor 2021

Nika Paris dovrà sostenere il ritmo di Jain nella nuova esibizione a X Factor 2021 dove per il secondo live di oggi, 4 novembre 2021, dovrà cantare la canzone Come. Protagonista del roster di Mika avrà la possibilità di raccontarsi ancora una volta tramite la sua splendida voce. Sui social la battaglia per la scelta del preferito di questa edizione è sempre nel vivo, ma molti sono concordi sul considerare Nikol, in arte Nika Paris, tra le beniamine e più talentuose personalità di questa annata. I suoi profili social sono stati infatti presi d’assalto da tantissimi fan del programma che hanno voluto commentare con assoluta enfasi le straordinarie qualità della giovane artista emergente. Vedremo come stasera si comporterà consapevole che settimana dopo settimana ci si avvicina all’ultimo atto col sogno di riuscire a vincere il talent show per far emergere finalmente il suo talento.

Nika Paris, stupisce al primo live di X Factor 2021

L’attesa per l’esordio stagionale dei nuovi talenti in gara si è esaurita giovedì scorso, con il primo live show dell’edizione 2021 di X Factor 2021 quando abbiamo visto anche Nika Paris protagonista. I concorrenti si sono dimostrati quasi tutti pronti al grande evento, dimostrando una grande capacità di gestire un palco impegnativo e calcato nel tempo da artisti che sono diventati icone della nostra musica. Fra tutti, Nika Paris è sicuramente apparsa come tra le più sicure e decise a lasciare un segno fin dalla prima uscita, dimostrando tutto il suo attaccamento al percorso e alla voglia di restare incollata a quel palco. La talentuosa 16enne di origine bulgara si è trasferita solo lo scorso anno in Italia, con l’obbiettivo di riuscire a produrre e far conoscere i propri pezzi e riuscire un giorno proprio ad entrare nel mondo della musica passando per il talent targato Sky. Già alle audizioni aveva fatto breccia nel cuore di giudici e telespettatori con una pregevole cover di Je Veux, suonando per altro il Kazoo. Il suo timbro e stile nonostante la tenera età gli erano valsi ben 4 si, con una vera e propria estasi da parte di Mika. Il destino ha voluto che fosse proprio quest’ultimo a dargli l’opportunità prima ai bootcamp e poi agli home visit di guadagnarsi un posto per le esibizioni live, riuscendo a centrare l’obbiettivo con estremo successo.

Al primo live di X Factor 2021 Nika Paris ha stupito ancora tutti cantando in francese, proponendo il suo inedito “Tranquille (Mon coeur)”. Oltre ad un testo di grande spessore, il carisma e il timbro penetrante e coinvolgente hanno lasciato senza fiato giudici e spettatori, sorpresi ancora una volta da una naturalezza e convinzione atipiche per una ragazza così giovane. Mika in particolare non ha perso occasione per dimostrare tutto il suo essere orgoglioso e soddisfatto del risultato ancora eccezionale offerto dalla dolce ragazza ricca di talento. Anche Hell Raton ha sentito l’esigenza di dimostrare tutto il suo apprezzamento per la ragazza, affermando di vedere in lei già tutte le caratteristiche di una pop star indiscussa. Nika Paris con il suo pezzo ritmato e assolutamente orecchiabile ha infatti messo in mostra tutta la sua padronanza vocale e capacità di calcare un palco senza mostrare la minima distrazione.

