Kim Kardashian si lancia in una nuova impresa commerciale: la modella e imprenditrice ha stretto una partnership con Nike per lanciare un nuovo brand, NikeSKIMS. Al momento non c’è una data di lancio, si parla di primavera, ma le idee sono chiare: l’obiettivo è “sconvolgere l’industria globale del fitness e dell’activewear“. Non si sa neppure nulla riguardo la collezione, ma gli esperti del settore si aspettano capi di abbigliamento da allenamento, calzature e accessori. La visione condivisa è di realizzare prodotti progettati per rendere performante ogni corpo, quindi ogni dettaglio verrà studiato con attenzione.

Infatti, verrà unito l’approccio internazionale di Nike e la sua propensione all’innovazione e alla scienza dello sport con l’attenzione di SKIMS per le forme femminili e la ricerca di soluzioni per ogni corpo. Un particolare tutt’altro che trascurabile, visto che che l’activewear a volte sembra esclusivo per via degli stereotipi che caratterizzato un certo retaggio. Infatti, nel 2019 SKIMS ebbe grande successo anche per via della sua gamma di taglie e tonalità per ogni tipo di carnagione. Di fatto, Kim Kardashian aprì la strada a una concezione nuova di casi base, influenzando il settore. Il marchio è completamente nuovo, quindi non si tratta di una capsule collection in edizione limitata.

IL SUCCESSO DI KIM KARDASHIAN CON SKIMS

Kim Kardashian, oltre a essere cofondatrice del brand, sarà direttrice creativa. Non si tratta di un’esperienza inedita per lei, visto che ha già fatto un’incursione nel mondo dell’abbigliamento sportivo. Infatti, l’anno scorso SKIMS fu partner ufficiale per l’intimo di NBA, WNBA e Usa Basketball. Tre anni prima aveva vestito il team statunitense per le Olimpiadi di Tokyo. L’anno scorso c’è stata anche una collaborazione con The North Face che si è rivelata di successo, dunque ci si aspetta qualcosa di simile da NikeSKIMS. Gli ideatori di questa nuova operazione commerciale ci tengono a precisare che si tratta “più di una partnership“.

ATTESO IL LANCIO IN PRIMAVERA DEL NUOVO BRAND

Di sicuro, per la multinazionale rappresenta un modo per far risalire le vendite dopo la flessione lieve registrata nell’ultimo trimestre del 2024. Secondo Jens Grede, co-fondatore di SKIMS, questo brand creerà un nuovo standard nel mercato dell’activewear: “Questa collaborazione consentirà alle persone di muoversi con sicurezza e di esprimere se stesse in modo autentico, unendo l’attenzione di SKIMS per la fiducia nel proprio corpo e l’espressione di sé con l’incessante ricerca di Nike dell’eccellenza atletica“.

L’influencer, dal canto suo, non vede l’ora che arrivi la presentazione della prima collezione in primavera. Stando a quanto riportato da Elle, il brand debutterà negli Stati Uniti, sarà disponibile online e in punti vendita selezionati, mentre il lancio globale è previsto nel 2026, quindi è questo l’anno in cui sarà disponibile in Italia. I prezzi indicativi non sono stati ancora diffusi, ma il marchio ha assicurato che saranno accessibili.