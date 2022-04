Niki Giustini, chi è?/ Attore morto a 52 anni e amico di Pieraccioni: “Persona buona”

Niki Giustini è stato ricordato a “Domenica In”, nel corso della puntata di oggi, domenica 17 aprile 2022. A curare il suo ricordo insieme a Mara Venier è stato Leonardo Pieraccioni, collega di Giustini, che era stato tra i primi il 4 gennaio 2017 a onorare la sua memoria: “Caro Niki, per me sarai sempre così – aveva scritto il regista –. Allegro, sorridente, sempre pronto alla battuta e soprattutto una persona buona. Ciao, amico mio!”.

Niki Giustini è stato colpito da malore a 52 anni ed è poi deceduto in ospedale. Sul portale ufficiale della Rai campeggia la seguente biografia: “Niki Giustini nasce in Irlanda da una famiglia toscana. È un imitatore e caratterista, che riesce sempre a dare alle sue creazioni una grande forza espressiva e comica. Le sue apparizioni televisive iniziano dal 1989 in ‘Vernice Fresca’, trasmissione toscana di successo in onda su Cinquestelle, condotta da Carlo Conti. Nel 1992 conduce l’anteprima del ‘Festivalbar’, nell’edizione condotta da Gerry Scotti. Nel frattempo lavora anche in vari spettacoli nelle piazze italiane, oltre a prendere parte nel 1995 ad ‘Aria Fresca’, condotto da Carlo Conti su Telemontecarlo. Nel 1997, sempre insieme a Graziano Salvadori, fa parte del duo comico che allieta la trasmissione mattutina di Canale 5, ‘Ciao Mara’, condotta da Mara Venier”.

NIKI GIUSTINI, CHI È? IMITATORE DI TANTI PERSONAGGI FAMOSI

Nel prosieguo della biografia che campeggia in rete, si legge che Niki Giustini è stato uno dei protagonisti di “Domenica In“, di “Colorado 2” e di “Cocco di Mamma”. Sempre in tv ha lavorato nei telefilm della serie S.P.Q.R. su Canale 5, in “Incompreso” di L. Oldoini (2002, Canale 5), “Sei Forte Maestro” (Canale 5, 2002), “Carabinieri 2” (Canale 5, 2003) e nella fiction “Un Posto Tranquillo 2”. Il successo cinematografico arrivò nel Natale 2009 con “Io & Marilyn” di Leonardo Pieraccioni.

In teatro “nel 2001 ha recitato nella commedia ‘Indovina da chi andiamo a cena’, mentre nella stagione invernale 1998-1999 ha interpretato un musical con Heather Parisi. Nel febbraio 2000 Niki è stato uno dei protagonisti del film ‘La vita è un gioco’. Inoltre per anni è stato il protagonista, assieme a Walter Santillo, della trasmissione radiofonica di Radio Cuore, ‘Due nel pallone’, dove è conduttore ed imitatore di numerosi personaggi famosi (su tutti Massimo Boldi, Vittorio Cecchi Gori e Paolo Villaggio)”.











