Nikita contro Onestini, nuova lite al GF Vip: “Vicino a me per le clip”/ Lui sbotta: “Ho la verità in tasca!”

Non si arrestano gli scontri nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. I due sono sempre più lontani nonostante sembrasse invece che tra loro stesse nascendo un flirt. Invece Luca si è tirato indietro, ammettendo di trovare la Pelizon solo un’amica. Quest’ultima però non è dello stesso parere, avendo trovato nei gesti fatti nei suoi confronti più di una semplice amicizia.

È per questo che Nikita avanza un’ipotesi scomoda: quella che Luca abbia potuto fare tutto questo con lei per ottenere qualche clip in puntata. “Può essere che voleva continuare ad avere un rapporto speciale per due motivi: o voleva affetto da parte mia, o perché voleva avere le clip e continuare a dire ‘per me è un’amica ecc…'” dichiara in confessionale.

Le riflessioni di Nikita su Luca continuano poi in giardino con Nicole Murgia. A lei, riferita a Onestini, dice: “Mi dici che ti piaccio, che sono unica ma non lo dice a voce, lo scrive sulla pancia… Se c’è stata mai un’amicizia vera non ti comporti così. Personalmente nutro poca stima nei suoi confronti al momento e mi sembra surreale la situazione che sto vivendo”.

Luca Onestini si ritrova però ad ascoltare le confidenze di Nikita a Nicole e decide di affrontarla. “Tu abbi il coraggio ora di dire a tutti che non ti dicevo ogni giorno che ti vedo come un’amica. Certo, lasciavo la porta aperta, lei invece voleva solo quello.” tuona lui. Nikita però gli fa notare che è molto bravo a parole; lui replica: “Ho la verità in tasca per questo sono bravo a parole!”

