Nikita, Dana e Nicole chi sarà eliminato dal Grande Fratello vip?/ Saber in bilico

Grande Fratello Vip 7, quale sarà il verdetto del televoto?

Questa sera, alle 21.30 su Canale5, andrà in onda una nuova attesissima puntata del Grande Fratello Vip. Tra scontri previsti e temi scottanti, a tenere banco nelle ultime ore è il possibile verdetto del televoto: il pubblico dovrà decretare il prossimo eliminato tra Nikita Pelizon, Nicole Murgia e Dana Saber. Le 3 vippone hanno avuto un contributo decisivo nel corso di questa edizione nonostante le ultime due siano entrate solo a percorso già avviato.

Gf Vip: Nicole Murgia innamorata di Daniele Dal Moro?/ Scontro con Oriana per gelosia

La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip determinerà il prossimo concorrente che dovrà abbandonare la casa: lo scontro tutto al femminile, tra Nikita, Nicole e Dana è tutt’altro che scontato. Ognuna di loro ha un ruolo ben definito all’interno dell’attuale edizione del reality; in particolare, nel corso dell’ultima settimana hanno avuto modo di mettersi ulteriormente in mostra proprio Nicole Murgia e Dana Saber. La prima, ha stranamente intensificato le avances nei confronti di Daniele Dal Moro. Dana Saber invece, continua ad essere protagonista di discussioni che l’hanno allontanata da diversi coinquilini. Più tranquille invece, le ultime settimane di Nikita; salvo dei piccoli battibecchi, la sua figura è meno al centro dell’interesse dopo i primi mesi della trasmissione.

Katica Linza, chi è mamma adottiva di Dana Saber e infanzia difficile/ "La mia mamma naturale? È malata"

Grande Fratello Vip, chi avrà la peggio al televoto di questa sera? Dana Saber a rischio

Il Grande Fratello Vip non smette mai di sorprendere, soprattutto quando si parla di televoto e di giudizio del pubblico. Il verdetto di questa sera tra Nikita Pelizon, Nicole Murgia e Dana Saber è forse tra i più difficili di questa edizione. Ognuna di loro ha un ruolo centrale, tra tensioni e ipotetiche love story, ma il gradimento del pubblico sembra poter avere una preferenza. Gli ultimi accadimenti sembrano infatti aver indispettito gli spettatori rispetto alla posizione di Dana Saber; dalla clamorosa lite per un semplice paio di occhiali all’isolamento autoindotto della scorsa settimana. La sua permanenza è forse quella più in bilico, al netto di quelle che saranno le argomentazioni nel corso della diretta di questa sera.

Dana Saber, critica Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia/ "Tra loro solo amicizia"

Rispetto alle pretendenti, più salda sembrerebbe la posizione di Nikita Pelizon: la sua verve ha colpito buona parte di pubblico, soprattutto nel merito delle discussioni avute nel corso dell’edizione. La sua attitudine quasi naif, pacata, ma comunque tagliante quando necessario, sembra a tratti contrastare con le abitudini del programma ma sono comunque applaudite da buona parte degli spettatori. Meno sicura della permanenza Nicole Murgia che potrebbe però giovare di alcune circostanze al fine di meritarsi la permanenza. Il flirt con Daniele Dal Moro incuriosisce e i possibili scontri con Oriana per conquistare il cuore del veneto potrebbero spingere il pubblico a non stoppare la sua esperienza. Appare quindi plausibile considerare Dana Saber la più quotata ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip dopo il verdetto di questa sera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA