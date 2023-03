Nikita e Antonella isolate dal gruppo al GF VIP?/ Tavassi e Oriana: “non è vero”

Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi isolate al Grande Fratello Vip 2022?

Al Grande Fratello Vip 2022 Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi sono sempre più escluse dal gruppo dei vippini. E’ davvero così? Durante la diretta della 41esima puntata, Alfonso Signorini domanda a Tavassi cosa sarebbe la strategia acchiappa consensi di cui ha parlato in un filmato riferendosi proprio a Nikita. Il fratello di Guendalina allora ribatte: “se io devo stare da solo in un angolo con la coperta sopra e i cuscini, qui solo non ci resti mai. Nikita ha giocato a tutti i giochi insieme a noi, è sempre stata con noi”.

La Pelizon però si difende dicendo: “una volta la casa non era tanta unita. Detto ciò sono nate delle amicizie, in ogni caso le persone con cui stavamo io e Antonella sono andate tutte a casa, ma al contempo il rapporto tra gli altri è molto stretto. La scena della piscina è stata dopo la puntata che vengo infangata”. Le parole di Nikita però non piacciono nemmeno ad Oriana che replica: “non è così, con Antonella stiamo insieme tutti i giorni”.

Nikita Pelizon isolata dai vipponi al GF VIP?

In studio si discute del possibile isolamento subito da Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022. In studio Patrizia Rossetti dice la sua: “si, secondo me la Nikita la stanno emarginando ed è da un pò”. Anche Sonia Bruganelli interviene e domanda a Giaele: “hai una versione di quello che è accaduto” con la influencer che replica “a volte bisognerebbe fare un passo nei vostri confronti”.

