Nikita e Davide, dubbi su Antonella al GF Vip/ “Sta con noi quando facciamo comodo. Vuole pararsi il cul*”

Il cambiamento di Antonella Fiordelisi negli ultimi giorni trascorsi al Grande Fratello Vip non è apparso inosservato dentro e fuori dalla Casa. Dopo mesi di liti furiose e di parole pesanti, Antonella sembra aver improvvisamente sotterrato l’ascia di guerra, avvicinandosi al gruppo degli spartani. Un cambio netto che Tavassi e company hanno notato e apprezzato, trovando in Antonella una “piacevolezza” inaspettata.

Ad apparire però dubbiosi di questo cambiamento di Antonella Fiordelisi sono stati i due che finora le sono sempre stati vicini, nonostante tutto: Nikita Pelizon e Davide Donadei. Quest’ultimo in particolare ha notato il notevole distacco della Fiordelisi, commentandolo con una punta di veleno.

Nikita e Davide pungenti su Antonella: “Ti siamo stati d’aiuto e ora…”

“Antonella è sparita praticamente! – ha esordito Davide – Non la vedo tutta la giornata, da giovedì.” Poi, in confessionale, ha aggiunto: “È come se da giovedì sera non ci avesse più considerato. A me viene solo da pensare: ‘Magari Davide e Nikita ti sono stati d’aiuto sicuramente perché magari di là non andavano bene le cose…’. Questo è il pensiero che mi sono fatto.” “Antonella si sta semplicemente cercando di parare il culo”, ha aggiunto Nikita quando la Fiordelisi li ha raggiunti.

Notando le loro battute pungenti nei suoi confronti, Antonella, in confessionale, ha dichiarato: “Dire che ho fatto pace (con gli spartani, ndr) è un parolone, però ci sono dei rapporti pacifici adesso.” E su Nikita e Davide: “Non dico che si sono sentiti soli, ma magari ha potuto dare loro fastidio che non sono stata molto presente con loro. A me ha fatto piacere comunque vedere delle persone che non sono mai state mie amiche ricredersi sul mio carattere.”

