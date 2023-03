Nikita e Luca Onestini ridono insieme/ Lei: “Amicizia? Se passasse l’attrazione…”

Luca Onestini e Nikita di nuovo vicini

Nikita e Luca Onestini in settimana si sono riavvicinati dopo interi mesi passati lontani, con l’ex Uomini e Donne sempre pronto a fare la guerra alla concorrente, che invece si è invaghita di lui. Il riavvicinamento ha stupito tutti, compreso Alfonso Signorini, che in puntata ha mandato un video nel quale i due scherzano e ridono. Luca ha spiegato: “Eravamo insieme al compleanno di Antonella. Alla fine ora il programma finisce, magari ci sono delle cose che non mi piacciono ma la vita poi è un’altra roba. Nikita oggi mi ha portato la spremuta”.

Alfonso ha poi chiesto a Nikita se un giorno tra loro potrebbe nascere un’amicizia: “Io sono totalmente irrazionale quando si parla di lui. Mi fa piacere che ci parliamo. Mi basta l’amicizia? Se mi passa l’attrazione che ho nei suoi confronti, sì. Non so se sarà così, non sono una veggente”.

