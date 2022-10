Nikita, gaffe e imbarazzo al GF Vip: “Ha fatto una puzzetta!”/ Signorini scopre tutto: ‘colpa’ di Pamela

Gelo e imbarazzo per Nikita, Signorini svela la gaffe in diretta: “Ha fatto una puzzetta!”

Momento di grande imbarazzo alla fine della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022. I concorrenti non immuni sono nella stanza delle nomination, intenti a dare le proprie votazioni quando Alfonso Signorini spezza la tensione per fare una domanda alquanto particolare a Pamela Prati. “Perché prima in cucina hai detto a Nikita ‘Mi hai fatto bionda’?” chiede il conduttore a Pamela che, dopo un iniziale momento di confusione, comprende a cosa stia alludendo.

Nikita Pelizon, chi sono i genitori e perché hanno litigato/ Motivi religiosi e...

Subito Pamela e Nikita iniziano a sorridere in modo malizioso, ma la Pelizon chiede alla Prati di non svelare cos’è accaduto. Cala infatti l’imbarazzo: Pamela continua a tergiversare, cercando di non svelare altro ma Signorini si impone: “Se non lo dici tu lo dico io!” La Prati lascia allora la parola al conduttore, tanto appare chiaro che il fatto verrà svelato: “Nikita ha fatto una puzzetta!” svela infine Signorini. Nikita si nasconde dietro un sorriso imbarazzato ma non nega il fatto. “Hai capito Luca?” chiede Signorini a Salatino, che non nega di farle anche lui spesso: “24 ore qui è difficile eh!” conclude l’ex tronista, chiudendo la parentesi e il momento di imbarazzo.

