Nikita lascia l’Isola, Helena piange: “Amica per la vita”/ “Non mi ha mai mollata, nonostante le difficoltà”

Nikita Pelizon lascia l’Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes in lacrime

La permanenza di Nikita Pelizon all’Isola dei Famosi 2023 è già giunta al termine. L’ospite, dopo una notte insieme all’amica Helena Prestes, ha salutato l’Isola di Sant’Elena, ma non senza una raccomandazione alla modella brasiliana: “Io ti sostengo da fuori, amore. Tu dai il tuo meglio, mi raccomando!” Così, a bordo della consueta imbarcazione, ha lasciato la playa, pronta a tornare in Italia.

Dopo aver salutato Nikita, Helena è però crollata in un forte pianto. Felice per la sorpresa e, al contempo, malinconica per averla dovuta salutare così presto, la modella si è poi sfogata in confessionale, raccontando quanto l’amicizia con Nikita, seppur nata da poco, sia per lei importantissima.

Nikita Pelizon e Helena Prestes, com’è iniziata la loro amicizia

“Voglio ringraziare questa vita che ho fatto negli ultimi due anni, che mi ha mandato questa persona, Nikita, che è una persona che mi guarda negli occhi, che mi conosce e sa la parte più bella di me.” ha esordito in lacrime Helena Prestes. Ha quindi aggiunto che la Pelizon: “Non mi ha mai mollato, nonostante i miei momenti difficili, come questo. Mi ha dato tanta forza, è un’amica per la vita, veramente.”

Ricordiamo che l’amicizia tra Helena Prestes e Nikita Pelizon si è solidificata a Pechino Express, reality alla quale hanno partecipato in coppia, col nome Italia-Brasile, nell’edizione del 2022, diventando sin da subito uno dei team più forti. Da allora le due amiche non si sono più lasciate.

