Nikita Pelizon al Festival Del Cinema di Venezia/ “Indosserò un abito creato da me, non vedo l’ora!”

Nikita Pelizon confeziona il suo abito per il Festival Di Venezia: le sue parole

Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 2022, non si può certo dire che Nikita Pelizon sia rimasta con le mani in mano. L’ex gieffina ha pubblicato il suo primo singolo, lanciato la sua collezione di shorts e tanto altro deve ancora arrivare. Infatti, la modella triestina è stata invitata come ospite al Festival Del Cinema Di Venezia che si terrà il 31 agosto.

Per l’importante occasione , Nikita vestirà un abito firmato e creato da se stessa. Ai microfoni di 361 Magazine dichiara: “Non vedo l’ora di indossare quest’abito. E’ un momento molto speciale“. Durante charity party di giovedì, dunque, l’ex gieffina sfoggerà le sue abilità creative e farà il suo esordio come stilista. Come sarà l’abito? Bisognerà attendere qualche giorno per scoprirlo

In questi ultimi mesi, si è spesso parlato della possibilità di disporre di un taxi fuori le discoteche per coloro che, dopo aver bevuto, non possono guidare. La proposta di legge mirerebbe a ridurre gli incidenti stradali per guida in stato di ebrezza, di cui lo stesso Matteo Salvini ha fatto menzione.

A quanto pare, l’idea apparterrebbe a Nikita Pelizon che ha dichiarato di aver proposto il progetto di legge: “Via libera al progetto sperimentale voluto dal ministro Salvini che coinvolgerà sei locali in tutto il Paese, da agosto a metà settembre, per pagare l’auto bianca a chi, uscito dal locale, superi all’alcol test il limite previsto per mettersi al volante“. E ancora: “Sono stata contattata per partecipare a una riunione importantissima, sono stata chiamata a partecipare a un tavolo governativo. In riunione mi presento e inizio a dire tutte le tematiche su cui secondo me era possibile trovare possibili soluzioni sulla sicurezza stradale.” Ha poi concluso: “Sta di fatto che due giorni fa è uscito il primo progetto di legge ideato da me e strutturato dal Governo. […] Vanno definiti meglio alcuni dettagli per tagliare qualche spesa. Adesso ci lavoreremo con l’associazione influencer, ma speriamo di ridurre gli incidenti per questa estate!”

