Nikita Pelizon approda all’Isola dei Famosi 2023?/ “Mai dire mai”

Nikita Pelizon all’Isola dei Famosi 2023? La risposta della modella

Nikita Pelizon ha partecipato a Pechino Express insieme a Helena Prestes, il duo Italia-Brasile ha conquistato il quarto posto. Dopo quell’esperienza, la modella triestina ha partecipato al Grande Fratello Vip 2022 e lo ha vinto. La sua amica, invece, sta partecipando al reality show condotto da Ilary Blasi.

Nikita Pelizon e Luca Onestini, incontro "casuale" dopo il GF Vip/ Il party a Milano

In molti si domandano, dunque, se Nikita Pelizon parteciperebbe all’Isola dei Famosi 2023 raggiungendo Helena. La modella ha svelato la verità ai microfoni del settimanale Chi: “Se mi proponessero di volare a L’Isola dei Famosi? Sarebbe una bellissima esperienza, ma ho paura dei mosquitos. Al momento non credo che accetterei, in futuro mai dire ma“. Dunque, difficilmente la vincitrice del GF Vip partirà per l’Honduras lasciando giustamente spazio alla sua amica Prestes di ottenere visibilità e successo.

Nikita Pelizon vende quadri a "prezzi folli"/ Web insorge: "Crede d'essere Picasso?"

Nikita Pelizon e la carriera in tv: “Mi piacerebbe co-condurre”

Nikita Pelizon, insieme agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2022, non sarà ospitata a Verissimo per le disposizioni di Silvio Berlusconi. In merito alla decisione del presidente, la modella triestina svela cosa ne pensa al settimanale Chi: “Che ne penso della non ospitata a Verissimo? Credo che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio, bensì distinguere chi ha portato il trash e chi non lo ha fatto“.

Per la vincitrice del GF Vip 7 è tempo di capire dove volgerà la sua carriera, e quale sia il percorso più giusto da intraprendere: “Se sarei pronta ad un ruolo di rilievo in televisione? Mi piacerebbe molto co condurre. Ammetto che però ci sono tanti altri progetti in ballo adesso“. La modella triestina al momento si gode la sua quotidianità e a Milano, sembra aver casualmente incontrato Luca Onestini. I due si sarebbero ritrovati alla stessa festa di compleanno, cosa sarà successo?

GF Vip, Oriana Marzoli accusa Nikita "neanche un abbraccio"/ Lei replica su Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA