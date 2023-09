Nikita Pelizon approva i cambiamenti di Pier Silvio Berlusconi al GF/ “Sta facendo un buon lavoro”

Nikita Pelizon svela cosa pensa della riforma di Pier Silvio al GF: le sue parole

Nikita Pelizon, ex vincitrice del Grande Fratello Vip 2022, ha svelato cosa pensa della rivoluzione messa in atto da Pier Silvio Berlusconi per il format. Il volto televisivo sembra approvare questo tipo di “pulizia” dal trash: “Sono molto grata di questa cosa, la tv italiana mi piace molto, in modo particolare se da’ dei contenuti che mi possono istruire, che possano far vedere cose nuove o che mi lasciano qualcosa di sensato che mi interessa portare nel futuro.”

E ancora: “La tv italiana si basava in passato su programmi, che forse ho anche fatto, poco eleganti. Ho capito che è una cosa che funziona molto in Italia, ma allo stesso tempo spero che l’Italia prenda spunto da altri paesi che hanno programmi che danno più contenuti e meno gossip. Noi siamo un popolo che ama parlare dell’amore e ama viverlo, però se si può portare in tv qualcosa di più costruttivo, cose per la salute, per gli anziani, metodi nuovi, penso stia facendo un buon lavoro“.

In occasione della celebrazione degli 80 anni del Festival di Venezia, la vincitrice del GF ha sfoggiato un abito di sua creazione. Lontano dalle paillettes e dell’eleganza vistosa delle mise indossate dai vip, Nikita si è vestita di “arte e contenuti” generando una serie di polemiche. Ai microfoni di Superguidatv, l’ex gieffina svela il significato del suo abito: “Avevo questo desiderio di portare l’arte al Festival di Sanremo… pardon, al Festival del Cinema di Venezia, anche se il cinema è già arte.Ho scelto di far stampare questo quadro che avevo fatto prettamente per il Festival, che sta a simboleggiare il passato, il presente e futuro del cinema.”

Nikita Pelizon aggiunge: “Lo spunto parte dalla mia preoccupazione per la situazione che c’è in America, con lo sciopero degli attori, per la questione che riguarda l’inserimento dell’intelligenza artificiale all’interno del film, della produzione, e quindi gli attori lavoreranno di meno. Sono molto fiera di loro che stato protestando per questo. Ho deciso di mettere nella parte de retro dell’abito un messaggio di protesta al contrario ‘L’intelligenza artificiale necessita di un limite’ e poi ho deciso di inserire un po’ tutti i film che hanno segnato la storia del cinema.” Poi conclude: “Il futuro è nelle nostre mani, possiamo usarlo in maniera intelligente adoperando anche l’intelligenza artificiale, ma quando va a toccare le emozioni delle persone che vengono trasmesse grazie alla recitazione, con anni di studi, mi sembra un po’ di superare il limite. “Mojito”, sta andando fortissimo, sono molto contenta perché abbiamo messo in questo pezzo tanto amore e tantissima passione. È un brano che piace a tutte le età. Sono molto grata”











