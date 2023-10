Nikita Pelizon attacca Antonella Fiordelisi e chiude l’amicizia/ “Avresti potuto chiedermi come sto”

Nikita Pelizon attacca Antonella Fiordelisi: “Mi tocca replicare…”

Sembra proprio che l’amicizia tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi sia arrivata al capolinea. Dopo una serie di frecciate sui social, la vincitrice del Grande Fratello Vip si è scagliata contro la schermidora pubblicando delle chat private tra loro.

“Scusate ma qui stiamo esagerando. Amo “risolvere” nel privato cosa che ho cercato di fare in forma pressoché univoca durante la settimana. Noto nonostante ciò, che si continua pubblicamente questo gioco. Ahimè quindi, per correttezza e trasparenza, mi tocca replicare con le stesse armi” afferma Pelizon che sembra davvero infastidita da quanto accaduto.

Nikita è stata in silenzio finora, ma fa bene a rispondere dopo l’ennesima provocazione di Antonella 👏#nikiters pic.twitter.com/tZ6Ni9DkeF — Abracadabrasims (@Abracadabrasims) October 8, 2023

Nikita Pelizon pubblica le chat con Antonella Fiordelisi che la rimuove dai social

Dopo essersi lasciata andare a un duro sfogo sui social, Nikita Pelizon ha cominciato a pubblicare la chat private con la schermidora: “Tu quand’è che parti per Pechino? Ti voglio vedere prima che parti. Mi raccomando, non partire senza che mi saluti, non esiste tesoro” scrive presumibilmente la modella triestina.

“Forse ci siamo dimenticati anche tutti i suggerimenti ricevuti per vincere. A questo punto dico questi consigli a tutti i concorrenti. Queste cose sono fondamentali per durare più a lungo nel reality. Con lei ho parlato per ore sul divano e le ho detto i segreti, metodi e tecniche, dato che ho già fatto Pechino. A tutti i concorrenti adesso dico di trovare un passaggio già dal mattino. Dovete già avere la macchina per partire. Rompete tanto a chi vi ospiterà perché vi devono aiutare” riprende la Pelizon prima di pubblicare un altro messaggio privato: “Stanotte ho visto il tuo commento, non pensavo l’avessi fatto pubblico. Avrei preferito un ‘ciao come stai?” E ancora: “Nei momenti dove un’amica sta avendo un attacco mediatico si chiama la propria amica per sapere come sta. Adesso ti auguro il successo che desideri”. Come ha reagito Antonella? Rimuovendo la vincitrice del GF Vip sui social.

