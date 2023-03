Nikita Pelizon attacca Luca Onestini/ “Se mi piace? Pensa solo alla sua immagine…”

Nikita Pelizon contro Luca Onestini

Nonostante il clima nella casa del Grande Fratello vip 2022 sia più tranquillo rispetto alle scorse settimane, tra Luca Onestini e Nikita Pelizon il gelo non si scioglie. I due vipponi, diversamente da qualche settimana fa, riescono a stare nella stessa stanza e, ieri sera, durante un momento di svago e divertimento, hanno giocato a pallavolo con Antonella Fiordelisi e Davide Donadei. Piccole interazioni che, tuttavia, non contribuiscono a creare un rapporto tra i due che appare, ormai, inesistente. L’uscita degli ex fidanzati Matteo Diamante e Ivana Mrazova ha portato Nikita ad una nuova riflessione sul suo rapporto con Onestini.

GF Vip: Matteo Diamante e Ginevra tifano Nikita per la finale/ I genitori di lei...

Tutto è nato quando, in veranda, parlando con Antonella Fiordelisi, Nikita ha provato a fare un bilancio di quello che è stato il suo percorso all’interno della casa di Cinecittà. Nikita, parlando con l’amica,a mmette che all’inizio del loro rapporto stava bene con lui, ma oggi le cose sono decisamente cambiate.

Chi sarà il primo finalista del Grande Fratello Vip 7?/ Pronostici: Oriana o Nikita

Nikita Pelizon, nuove riflessioni su Luca Onestini

Ascoltando le parole dell’amica, Antonella Fiordelisi pensa che Nikita possa provare ancora dei sentimenti per Luca Onestini e decide di porgerle la fatidica domanda. “Ti piace ancora un po’?”, chiede Antonella, ma la risposta di Nikita non è quella che Antonella si aspettava.

“Lui pensa solo alla sua immagine” risponde un po’ delusa non riuscendo, però, a trattenere un sorriso sincero. ““Ha degli atteggiamenti che non capisco” continua mostrandosi molto rammaricata per come si è concluso il suo percorso con Onestini con cui, dopo un avvicinamento durante le prime settimane di permanenza, tutto si è concluso ed oggi, a malapena, si dicono buongiorno.

Edoardo Donnamaria frase choc a Nikita/ il web si indigna e chiede la squalifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA