Nikita Pelizon senza filtri; dopo 2 anni dalla vittoria al Grande Fratello Vip, torna a parlare del rapporto burrascoso con Oriana Marzoli.

Nel 2023 conquistava la vittoria del Grande Fratello Vip quasi contro i favori del pronostico; Nikita Pelizon non è mai del tutto uscita dai radar dei fan del reality e di recente è tornata a far discutere con dichiarazioni piuttosto nette rispetto ai mesi trascorsi nella Casa più spiata d’Italia. Il focus è finito sui rapporti, sia quelli tesi che quelli più affettuosi; ovviamente, non poteva non spendere qualche parola a proposito della ‘rivalità’ con Oriana Marzoli.

“Nel reality indossava maschere a seconda delle necessità e pianificava tutto con Luca Onestini”, inizia così Nikita Pelizon nell’intervista rilasciata a Fanpage – come riporta TorreSette – ed è subito bordata all’ex coinquilina Oriana Marzoli. “Mi ha insultata più volte, anche chiamandomi tro*a”. Anche una volta ultimata l’esperienza al Grande Fratello Vip, tra le due il clima si è tutt’altro che rasserenato: “Ho detto che cambia un fidanzato per reality? Sì, perchè è semplicemente vero”.

Anche intervistata da Vero, Nikita Pelizon ha rincarato la dose con un chiaro riferimento al rapporto con Oriana Marzoli. “Dopo essere quasi morta, ho deciso che dirò sempre tutto a tutti, con eleganza, ma senza rinunciare alla verità”.

Non solo rapporti turbolenti; dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon ha confermato di aver stretto ottimi rapporti con diversi ex coinquilini. “Sento ancora Daniele Dal Moro, Patrizia Rossetti e qualche volta George Ciupilan al quale voglio particolarmente bene”. Insomma, il bagaglio di quell’esperienza vittoriosa non è fatto solo di legami burrascosi ma anche di affetti sinceri che ancora durano a distanza di anni.

