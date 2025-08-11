Nikita Pelizon, stoccata finale: “Regina mia, la cicatrice ti fa vissuta” e Oriana Marzoli incassa l’ennesima bordata.

Anche se ormai è passato del tempo da quando Nikita Pelizon e Oriana Marzoli sono state protagoniste al Grande Fratello, le due non hanno mai smesso di farsi la guerra a distanza. Anzi, negli anni si sono tirate le peggio frecciatine, e anche questa volta non si sono risparmiate un botta e risposta al veleno. Curiosi di sapere cos’è successo? Andiamo a leggere le parole della venezuelana contro l’ex coinquilina.

“Questo segno bruttissimo che mi è rimasto per colpa di quella là, lo devo togliere”. Queste le parole comparse sul profilo di Oriana Marzoli, che ricorda un episodio avvenuto nella casa del Grande Fratello dove Nikita Pelizon aveva lasciato sulla sedia la piastra per capelli ancora calda, e lei si era seduta facendosi molto male, una bruciatura che le ha poi lasciato una grande cicatrice. Insomma, Oriana non ha perdonato la svista della nemica e ancora oggi a suo modo le ha fatto pagare la negligenza. Ma attenzione, perchè la Pelizon non gliele ha mandate a dire e ha fatto un video su TikTok dove replica senza freni.

Nikita Pelizon affonda Oriana Marzoli: “Drama queen, grazie perchè sei la mia musa…“

“Voglio rispondere a quello che è stato detto. Ma veramente dopo sette mesi che abbiamo convissuto insieme tu non ti ricordi il mio nome”, ha esordito Nikita Pelizon alla stoccata di Oriana Marzoli, “Oddio, ma quindi come fa lei con tutti i fidanzati che cambia in ogni reality?“, continua poi. Nel video la triestina continua: “E poi, regina mia, drama queen, la cicatrice ti fa donna vissuta! Inoltre se vogliamo approfondire ciò che è successo davvero, io stavo dedicando il mio preziosissimo tempo per pettinare la tua coda”. Il TikTok si conclude con altrettante frecciatine, ringraziando Oriana Marzoli (ironicamente) per essere la sua musa che l’ha aiutata a scrivere una canzone che presto sentiranno tutti. Chissà cos’ha in serbo stavolta…