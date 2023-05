Nikita Pelizon: che succede dopo il GFvip 7?/ Sbarca a L’isola dei famosi: il motivo

L’isola dei famosi 2023, Nikita Pelizon é ingaggiata nel cast, dopo il Grande Fratello vip 7?

É la “acerrima rivale” di Oriana Marzoli e vincitrice al Grande Fratello vip 7, Nikita Pelizon, che in queste ore é inoltre protagonista dello spoiler TV su L’isola dei famosi 2023. Stando al gossip lanciato sul suo conto da uno dei beninformati esperti di cronaca rosa nel web, Amedeo Venza, l’amazzone uscente del GFvip 7, Nikita Pelizon, sarebbe in procinto di approdare nelle acque dell’Honduras. Questo, dopo la fortunata esperienza TV vissuta nella Casa più spiata d’Italia.

Non si accontenterebbe, quindi, del trionfo al reality dei vipponi, l’amazzone dagli occhi di ghiaccio, dal momento che l’ex gieffina si direbbe in procinto di conquistare i nuovi orizzonti TV, quelli de L’isola dei famosi 2023, reality show fratello del GFvip 7 e di casa Mediaset. Il format sulla sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, quindi, potrebbe presto vedere Nikita Pelizon aggiungersi al cast dei naufraghi concorrenti più o meno noti al grande occhio pubblico dei telespettatori.

E nel dettaglio, testualmente, il beninformato dello spoiler TV, in replica ai nuovi quesiti ricevuti dal web, rilascia il seguente messaggio social via Instagram stories: “Nikita presto sull’isola, per una sorpresa a Helena…”. Cosa vorrà dire la pillola di spoiler lanciata da Amedeo Venza, sul re dei social?

Nikita e Helena sono nemiche?

Che il contenzioso di un caso di vita privata irrisolto, quindi, sia alla base del preannunciato sbarco honduregno di Nikita Pelizon? La concorrente all’attivo nel cast de L’isola dei famosi, Helena Prestes, stando alla voce lanciata dall’esperto, dunque, potrebbe rivelarsi il motivo alla base dell’annunciato esordio della influencer uscente del GFvip 7 al nuovo reality show. Nel frattempo, Helena Prestes é, insieme a Fabio e Pamela, tra i nominati all’ultimo televoto indetto a L’isola dei famosi 2023, dal quesito “Chi vuoi salvare?”, così come emerge in uno dei post condivisi via Instagram dal profilo ufficiale social del reality show.

E dal suo canto, Nikita Pelizon spegne ogni chiacchiericcio sul presunto astio intercorrente con Helena Preston, invitando gli utenti a salvare la naufraga dal rischio di eliminazione del televoto in corso. Un invito che l’ex gieffina lancia via Instagram stories, al popolo del web. Insomma, Helena e Nikita sarebbero amiche e non nemiche!











