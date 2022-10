Nikita Pelizon, chi è il suo fidanzato e come si sono conosciuti/ “Parlavamo tantissimo”

Nikita Pelizon svela come ha conosciuto il suo “fidanzato” che l’aspetta fuori dal Grande Fratello Vip

Nikita Pelizon rompe il silenzio sul suo fidanzato misterioso; la gieffina non ha mai parlato dell’uomo che l’aspetta fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022, fino a questa settimana. Dopo aver ricevuto un romantico aereo e un’avviso di Alfonso Signorini, la modella decide ci confidarsi con Luca Salatino e George Ciupilan.

Nikita Pelizon, come riportano Isa & Chia, svela come abbia conosciuto il compagno: “Lui è molto riservato, ho pensato “ma cosa fa? E’ impazzito?” Ci siamo conosciuti qualche settimana prima di entrare qua. Tutte le nostre giornate erano così. Piene di dispetti, giocavamo un sacco. Parlavamo tantissimo e non mi stancavo. Non avevo quel momento “voglio stare sola”. Cosa che mi prende spessissimo visto che sono abituata a stare sola.” Sull’uomo misterioso, però, scrive anche il settimanale Chi: “La concorrente del GfVip Nikita Pelizon, una tra le più amate, fuori dalla Casa ha un amore che l’aspetta. Ma attenzione: non si tratta della sua famiglia. Nikita, nata a Trieste, avrebbe da tempo interrotto i rapporti con i suoi cari. Accanto a lei c’è un uomo maturo che la ama e la coccola, ma nessuna figura famigliare per via di un passato difficile e burrascoso“.

Nikita Pelizon e i dubbi sul suo fidanzato: ma chi è?

Nikita Pelizon, dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2022, ha cominciato a nutrire forti dubbi sul suo fidanzato fuori dalla Casa. Il motivo riguarda il fatto che abbia scritto ad Alfonso Signorini lasciando intendere ad un possibile incontro nel reality show.

Nikita Pelizon, come riporta Biccy, insinua una polemica: “Onestamente non capisco. Prima che io entrassi mi diceva che non voleva minimamente finire sui giornali o andare in televisione e adesso succede questo? Sì mi ha mandato un segnale e ok, però prima non voleva proprio apparire me l’ha detto”.

