Nikita Pelizon: chi è la concorrente Grande Fratello Vip 2022/ Tensioni in famiglia con il fratello?

Nikita Pelizon, carriera, vita privata, partecipazione a Temptation Island e…

Nikita Pelizon è una modella e influencer italiana. La ragazza farà parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip 2022. Sul suo sito Nikita è descritta come “influencer, già vista in tv a Temptation Island, Ex On The Beach e quest’anno a Pechino Express”. Nikita Pelizon Ha lavorato anche nel mondo della moda, della pubblicità e in reti televisive locali. Appassionata fin da bambina al mondo della moda, Nikita a soli 18 anni, decide di intraprendere la carriera da modella. Si trasferisce a Milano e comincia a sfilare in diverse passerelle, facendosi notare. Viaggia per tutto il mondo e diventa testimonial della compagnia telefonica Tre, in Svezia.

Nata a Trieste nel 1994 la modella ha partecipato nel 2018 a Temptation Island in qualità di tentatrice e l’anno dopo a Ex On The Beach Italia in qualità di ex fidanzata di Matteo Diamante (poi diventato naufrago della prima L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi). Il successo lo ha però ottenuto l’anno scorso partecipando a Pechino Express in coppia con la modella Helena Prestes formando il duo Italia-Brasile. Non sappiamo se attualmente la modella e influencer triestina Nikita Pelizon abbia o meno un fidanzato. In passato, però è stata legata a Matteo Diamante. A seguito della loro rottura, Nikita e Matteo hanno partecipato a Ex on the beach, Matteo in veste di single che cerca una nuova fiamma e Nikita nella vesta della ex che porta scompiglio.

Il profilo instagram di Nikita Pelizon conta 113 mila followers. La modella è molto riservata, infatti, pubblica solo post inerenti al suo lavoro e alle sue passioni. In poco tempo, Nikita Pelizon si è fatta conoscere al grande pubblico diventando uno dei personaggi più seguiti ed amati del web. L’ultimo post ha collezionato un numero eccezionale di “mi piace” e di commenti. Infatti, sul feed della modella è possibile scorgere moltissimi post pubblicati con la media di un contentuto al giorno. Una media molto elevata. Una frequenza che piace molto anche ai fan che riempiono con “mi piace” e commenti. L’ultimo post pubblicato consiste in un video che vede la modella provare un completino intimo allo specchio. La lingerie mette in risalto il fisico perfetto della Pelizon. Nikita ha recitato anche in un episodio di “Un passo dal cielo”.

La Pelizon ha anche un fratello e di lui su Instagram ha raccontato: “Con mio fratello grazie alla poca differenza d’età, ho passato un’infanzia stupenda, sono cresciuta da maschiaccio e grazie a lui ho imparato ad andare in bici, giocare a calcio, essere complice e ad amare tantissimo. A 13 anni, finì in una mini depressione quando lasciò casa e per anni non lo vidi più. A 18 anni cercammo di ricongiungerci ma nuovamente ci staccammo. Tanto da non avere entrambi il numero di telefono dell’altro. Dopo tanta autoanalisi nella prima pandemia, ho compreso che così non andava bene. Non mi stava bene“. Nikita e il fratello sono ora in ottimi rapporti.











