Nikita Pelizon, chi sono i genitori e perché hanno litigato/ Motivi religiosi e…

I genitori di Nikita Pelizon, chi sono? Il differente credo religioso

Nella casa del Grande Fratello VIP, Nikita Pelizon si è aperta ai compagni raccontando lati inediti del suo vissuto e del suo passato. Dalla depressione ai rapporti complicati coi genitori, coi quali avrebbe avuto diverse incomprensioni a causa di un differente credo religioso. Infatti, a quanto pare, la mamma e il papà della concorrente gieffina sarebbero testimoni di Geova e, in quanto tali, osservano regole rigidissime per quanto concerne lo stile di vita e le abitudini quotidiane.

Regole che non sono mai del tutto andate giù a Nikita, che è arrivata al punto di interrompere i rapporti con loro per ritrovare un equilibrio interiore. Nelle scorse ore, nella casa del GF VIP, ha svelato qualche aneddoto della sua difficile adolescenza, in un dialogo con Antonella.

Nikita Pelizon: “Ribellarmi ai miei genitori? Sapevo non sarebbe servito”

“Ho fatto 12 anni di ginnastica ritmica e 3 anni di pallavolo”, ha spiegato Nikita. “Avrei voluto tantissimo fare le gare, le mie insegnanti volevano ma i miei genitori non mi lasciarono perché non era giusto per loro, per un discorso di credo. Fanno parte di una comunità religiosa quindi non puoi competere perché è un sentimento, una sensazione negativa dentro di te”.

Nikita ha aggiunto di aver accettato le decisioni dei suoi genitori, anche se dentro se cresceva il desiderio di ribellarsi e inseguire i suoi sogni: “Sapevo che non sarebbe servito a niente ribellarsi… mi avrebbero fatto uno studio biblico di tre ore. Poco serviva”, ha spiegato.

