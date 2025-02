Nikita Pelizon sarà una delle ospiti della trasmissione tv Verissimo, programma che andrà in onda sabato 1 Febbraio 2025. La carriera di Nikita è iniziata giovanissima e allo stesso tempo la ragazza si è staccata velocemente da casa, un rapporto quello con i genitori che – Nikita ha raccontato – è stato molto turbolento. Andiamo a vedere meglio chi sono i familiari di Nikita Pelizon.

I genitori di Nikita Pelizon sono Mauro e Sabrina, due persone con il quale la ragazza ha avuto diverse difficoltà durante l’infanzia. I genitori di Nikita sono testimoni di Geova e la ragazza ha più volte raccontato durante l’esperienza al GF che per lei era dura affrontare il credo e le regole della sua famiglia. Durante l’esperienza al GF Nikita ha rilasciato pesanti dichiarazioni.

Nikita ha due fratelli, Jessica e Raffaele e anche loro – come l’influencer – hanno lasciato casa appena possibile. Ricordando quel periodo Nikita svelò: “Mia sorella se ne andò di casa, poi fu il turno di mio fratello. Non sono stati momenti facili e a 18 anni fui cacciata di casa, poi dopo due mesi mi cacciarono nuovamente”. Nikita ha raccontato le difficoltà di quel periodo.

Nikita Pelizon e le pesanti accuse alla madre Sabrina

Nel corso della trasmissione Nikita Pelizon ha parlato in maniera molto netta e cruda della sua famiglia con dichiarazioni che apertamente non sono piaciute ai suoi genitori. In primo luogo la Pelizon ha ricordato di quando gli vietavano di fare ginnastica artistica, disciplina che lei adorava e che invece purtroppo non poteva praticare:

“Amavo la ginnastica artistica, ma i miei genitori non me lo lasciavano fare e c’erano anche le insegnanti che spingevano per farmelo fare”. La ragazza ha spiegato che i genitori sono in una comunità religiosa dove era praticamente vietato mettersi in competizione e per questo si era arrivato a questa decisione. Inoltre Nikita è andata ancora più dura parlando del rapporto della madre con la cucina:

“Mia madre odiava cucinare, lo faceva solo per pranzo e cena quando c’era mio padre“. La ragazza ha confessato – scatenando a quei tempi l’ira dei genitori – che spesso quando erano sole andava al supermercato e le comprava due tramezzini e quello era il pranzo o peggio con lei che conferma: “Capitava che andavamo a casa e prendeva due wurstel confezionati, non li scaldava e li metteva nel piatto con un pò di salse”.