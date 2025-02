Nikita Pelizon parla per la prima volta della sua malattia a Verissimo: “Devo operarmi”

Protagonista della nuova puntata di Verissimo, Nikita Pelizon ha fatto una confessione spiazzante, ammettendo di aver avuto gravi problemi di salute e di doversi ora sottoporre a un’operazione. “Gli ultimi due anni sono stati un peso, parecchio difficili. – ha esordito Nikita durante l’intervista con Silvia Toffanin – Non sapevo che cosa avevo, continuavo con i miei ritmi serrati e al contempo avevo le gambe che mi tremavano, mi cedevano, il fiato sempre più corto, giramenti di testa. La cosa che mi preoccupava di più è che c’era qualcosa ma non sapevo cosa. Ora almeno so cos’ho. L’ansia non è ancora tanta, perché non sono ancora sul letto per l’operazione.”

Chi è Tommaso Marini/ La crisi e la rinascita, le schermaglie con Selvaggia Lucarelli: "Volevo mollare tutto"

Solo dopo vari controlli, Nikita è riuscita a scoprire la sua malattia: “Ho diverse cose. Quella per la quale mi opero è il Dia (una malformazione congenita cardiaca, ndr), che se è piccolo è una cosa gestibile, ma a me con gli anni si è ingrandito molto.”, ha spiegato su Canale 5. Poi ha fatto una nuova rivelazione pesante: “Nessuno l’aveva mai notato prima, però mi ha causato un’ischemia a maggio scorso. Lo stress non ha facilitato la cosa…”

Juliana Moreira, chi è?/ 17 anni d'amore con Edoardo Stoppa e 20 anni d'amicizia con Thais Wiggers

Come sta oggi Nikita Pelizon: “Ho cambiato la mia vita”

In attesa dell’operazione al cuore, a cui dovrà sottoporsi a marzo, Nikita Pelizon ha già dovuto cambiare in modo drastico le sue abitudini di vita: “Ho cambiato totalmente la mia vita. Faccio una pausa, ho rallentato tutti i ritmi e quindi sto un pochino meglio. A marzo mi opero e lì dovrebbe sistemarsi gran parte della cosa.”, ha spiegato l’ex gieffina.