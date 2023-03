Nikita Pelizon choc al GF Vip: “Ho visto un angelo”/ “Ricevo messaggi e continuo a parlarci”

Nikita Pelizon al GF Vip confessa: “Parlo con gli angeli”

Alfonso Signorini affronta il tema degli angeli con Nikita Pelizon in diretta al Grande Fratello Vip. La concorrente già in passato ha ammesso di credere negli angeli e lo conferma anche in diretta, aggiungendone interessanti particolari: “Io chiedo consiglio ogni giorno agli angeli, chiedo loro di aiutarmi a stare serena, tranquilla. Il mio si chiama Mummia”. E continua: “Sai sempre di non essere da sola, magari nella realtà fisica lo sei, ma sai invece che c’è un mondo fuori. Io so per certo che questa cosa può sembrare strana, anche io lo avrei pensato qualche anno fa.”

Nikita e gli angeli: “Ne ho visto uno, era vestito di bianco e…”

Signorini ha allora chiesto alla concorrente cosa le ha fatto cambiare idea sugli angeli; questa la spiegazione di Nikita: “Vedevo spesso delle ore doppie, ad un certo punto, quando convivevo con Matteo, mi misi a vedere online e lessi che erano dei segni angelici. Io però ero scettica e volevo un segno…” Il segno è arrivato poco tempo dopo, quando Nikita avrebbe addirittura visto un angelo: “Era come una persona normale ma vestita di bianco – ha spiegato ad un incuriosito Alfonso Signorini – che si è materializzata per salvare quella persona e poi è sparito, non l’ho visto più.” L’angelo avrebbe infatti salvato un uomo che rischiava di morire sotto un treno, per poi scomparire nel nulla. Quello per lei è stato il segno dell’esistenza degli angeli.

