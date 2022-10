Nikita Pelizon choc: “Costretta a sposarmi a 16 anni per la religione”/ “A 18 anni cacciata di casa dai mei…”

Nikita Pelizon: “I miei genitori Testimoni di Geova, da piccola ho capito che non era la strada giusta”

È una storia molto complicata quella di Nikita Pelizon. La modella lo racconta in diretta al Grande Fratello Vip, svelando che tante difficoltà sono nate a causa della loro religione (i due sono Testimoni di Geova). “A sei anni sentivo dentro una cosa che non andava, che non mi piaceva. – racconta in diretta Nikita – Non mi piaceva che veniva detto che erano la sola e unica religione e poi si parlava di umiltà. Io però non la sentivo questa umiltà ma a casa non ne potevo parlare perché sapevo che mi avrebbero fatto l’ennesimo studio biblico.”

Il racconto di Nikita prosegue, raccontando l’infanzia influenzata dalla religione: “Avrei sempre voluto festeggiare il mio compleanno ma non l’ho mai potuto fare per la religione. Non potevo stare con i compagni di classe più dell’orario di scuola perché per loro erano cattivi esempi. I miei sono molto praticanti e si può stare solo con persone della stessa religione”.

Nikita ha inoltre svelato che a 16 anni, per stare col fidanzatino di allora, venne costretta quasi a sposarsi: “Io stavo insieme con un ragazzo, avevo 16 anni ma per stare con lui dovevo sposarmi. Quando è arrivato il momento ho detto no.”

“Da lì è partita la crisi e ho iniziato a prendere la decisione di uscire come hanno fatto i miei fratelli a 18 anni. – ha infine ammesso Nikita, concludendo – Ho provato ad andarmene di casa ma la polizia mi ha portato subito a casa. È stato un macello e da lì sono iniziati i due anni in cui mi mantenevo da sola”.

