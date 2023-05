Nikita Pelizon, colpo di fulmine per Gian Maria Sainato?/ “Mi piace un sacco…”

Nikita Pelizon interessata a Gian Maria Sainato?

Dopo essere stata una protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 2022 che ha poi vinto, Nikita Pelizon ha accettato di volare in Honduras per fare una sorpresa all’amica Helena Prestes, concorrente dell’Isola dei Famosi 2023. Nikita è rimasta in Honduras poche ore, il tempo di conoscere gli altri concorrenti tra cui anche Gian Maria Sainato con il quale i fan dell’ex vippona hanno notato un certo feeling.

Un follower di Nikita ha così espresso il proprio apprezzamento per Nikita e Gian Maria scrivendo “a me siete piaciuti te e Gian Maria”. Un commento a cui la Pelizon ha risposto su Instagram lasciandosi andare a parole dolci nei confronti di Sainato. Nikita, infatti, non nasconde di essere stato colpito da Gian Maria, ma cosa ha detto esattamente la Pelizon?

Le parole di Nikita Pelizon per Gian Maria Sainato

Nikita Pelizon non nasconde di essere stata contenta di aver conosciuto Gian Maria Sainato e di essersi trovata di fronte una persona particolarmente piacevole. “Cosa hai visto di bello? Io non so cosa avete visto, cosa hanno montato quindi fammi capire, cosa si è visto di me e Gian?”, ha chiesto a sua volta la Pelizon alla fan.

“Gian? Comunque mi piace un sacco. E’ molto dolce quel ragazzo. Poi ha questo sorriso che non lo so… sembra che gli abbiano messo la dentiera di quando sarà anziano in bocca. Veramente, sorride e si illumina tutta la faccia“, ha aggiunto Nikita. Parole spiazzanti quelle della Pelizon: i due, dunque, troveranno l’occasione per rivedersi quando l’avventura di Gian Maria in Honduras sarà finita?

