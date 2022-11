Nikita Pelizon, confessione choc a Luca Onestini/ “Per non sentire le urla, mettevo…”

Nikita Pelizon racconta il proprio passato a Luca Onestini

Dopo il ritorno di Luca Onestini nella casa del Grande Fratello vip 2022, Nikita Pelizon trascorre molto tempo in sua compagnia non nascondendo il proprio interesse. I due si stanno conoscendo giorno dopo giorno e, nelle scorse ore, Nikita ha aperto il proprio cuore raccontando a Luca il suo passato. La Pelizon che ha confessato di aver trascorso un periodo difficile che l’ha portata anche a lasciare la casa di famiglia, ha così svelato nuovi dettagli di quelli che sono stati i suoi anni trascorsi con i genitori, la sorella e il fratello.

“Io mi ricordo quando avevo 6 anni che mi mettevo nel cuscino per non sentire le grida dei miei e per due anni ho fatto sta cosa. Non volevo sentire le grida perché litigavano ogni giorno con mia sorella… Tant’è che poi mia sorella quando avevo otto anni se ne andò, aveva 18 anni”, ha raccontato Nikita.

La confessione di Nikita Pelizon

Sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello vip 2022, nonostante abbia discusso con altri concorrenti come Wilma Goich e Antonino Spinalbese, Nikita riesce sempre a mantenere la calma evitando di alzare il tono della voce e chiedendo al proprio interlocutore di fare lo stesso.

Il motivo di tale atteggiamento è nascosto proprio nel suo passato. “Quindi quando sento qualcuno alza il tono e che inizia a urlare, io mi ricordo quella sensazione lì e non voglio sentire, perché non mi piace. Non la considero una cosa costruttiva”, ha detto ancora la Pelizon.

