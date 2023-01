Nikita Pelizon contro Oriana/ “Si è attaccata a Daniele perché Luca ha detto di no”

Nikita Pelizon e le critiche a Oriana Marzoli: lo sfogo della modella

Nikita Pelizon ha sempre mantenuto un profilo basso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2022. La modella non si è mai esposta più di tanto fino a questo momento, in cui ha attaccato Oriana Marzoli davanti a Davide Donadei e Daniele Dal Moro. Senza peli sulla lingua, la gieffina ha spiegato quali sono gli atteggiamenti che non le vanno giù dell’influencer spagnola.

Come riporta Biccy, l’influencer spagnola dichiara: “Ma poi voglio dire… vieni influenzata dall’idea della casa su di me. Sì dal pensiero su me e Luca. Ha iniziato a stare sempre di più con Luca, sempre più con lui. Poi però quando lui ti sta per tirare un pacco tu scappi ‘rifiuto il rifiuto, non lo voglio più’ e scappi. Poi si è attaccata a Daniele perché Luca ti ha detto di no. [detto con accento americano] Ma cosa siamo delle pedine come persone? Che schifo fa questa cosa? Questa è una superficialità”.

Nikita Pelizon attacca Oriana: “Il rispetto per te stessa…”

Nikita Pelizon parlando in confidenza a Davide Donadei e Daniele Dal Moro, attacca ferocemente Oriana Marzoli. La modella sembra aver covato pensieri negativi sull’influencer spagnola, da diverso tempo.

Nikita Pelizon, come riporta Biccy, dichiara su Oriana: “Se tua madre ti ha detto che sei molto di più di questo allora tiralo fuori. Puoi essere quello che vuoi, ma essere sensibile solo con le tue amiche… che poi anche con le amiche non ho visto questa sensibilità. Io con la sua amica Sarah non ho visto tutta questa sensibilità. Quindi non è un’amicizia, allora perché la chiama amica? Questo termine usato impropriamente. E poi con i maschi… il rispetto per te stessa. […] Lei mi ha detto che non ha mai usato gli occhiali di Luca, please stop with this bulls*it“. Insomma, la modella ha tirato fuori gli artigli che il pubblico non vedeva l’ora di vedere.

