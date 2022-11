Nikita Pelizon critica il fisico di Antonella lo staff interviene/ “Uno schifo”

Nikita Pelizon e le offese al fisico di Antonella: le sue parole

Nelle ultime ore si sono create parecchie tensioni tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi; l’influencer, durante la festa in maschera, si è lamentata di aver concesso il costume da sirenetta alla modella che in realtà voleva lei. Nikita d’altro canto si è sfogata con Luca Onestini, criticando il fisico di Antonella.

La modella ha dichiarato che la schermista mangia in continuazione, è ingrassata e non si sentiva dunque a suo agio con un vestito aderente come quello della sirenetta. Dopo aver ascoltato le parole di Nikita Pelizon rivolte alla loro beniamina, lo staff di Antonella è intervenuto su Instagram: “Nikita su Antonella “lei non voleva quel vestito aderente perchè mangia dalla mattina alla sera e non è in forma, anche se l’ho pensato non l’ho detto in confessionale. Edoardo la controlla perchè poi svacca e piange”. Certi discorsi fanno di uno schifo“. Come reagirà l’influencer alle parole della modella, quando lo verrà a sapere?

Nikita Pelizon contro Antonella Fiordelisi: le sue parole

Nikita Pelizon, oltre alle critiche sul fisico, ha confidato a Luca Onestini cosa pensa del comportamento generale di Antonella Fiordelisi nella Casa del Grande Fratello Vip 2022.

Nikita Pelizon dichiara senza giri di parole: “Perchè non sei la protagonista per una serata? Non ha un senso logico. Poi fai il muso, parli con tutti nella Casa, parli con il tuo fidanzato te la prendi e poi fai la carina portando il cibo a tavola a Micol quando tu stessa hai tirato la frecciatina l’altro giorno che non la sopporti. Bel gesto, ma cosa c’è dietro quindi se hai appena dato delle STR a tutte quante. Non ha un senso. Lei non è mai venuta da me quando stavo male, quando l’ho salvata dalla nomination eliminatoria lei mi fa: “non me lo aspettavo, ho cambiato idea su di te”. La modella, ha fatto capire che Antonella usi delle strategie ben precise all’interne della Casa e che non sia vera.

