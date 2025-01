Anche Nikita Pelizon interviene nella controversa lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi al Grande Fratello. Il gesto choc di Helena nei confronti di Jessica continua a suscitare dibattiti, non solo sul web ma anche tra le persone vicine alle due protagoniste. Dopo le dichiarazioni dei familiari, è ora il turno degli amici.

Helena e Nikita si sono conosciute nel 2022 durante la partecipazione a Pechino Express e da allora hanno stretto una forte amicizia. Nikita, vincitrice del GF Vip 7, ha spesso espresso il suo supporto alla modella durante il percorso nel reality, e anche in questa occasione non è rimasta in silenzio.

Pur non giustificando pienamente il gesto di Helena, Nikita ha sottolineato che anche il comportamento provocatorio di Jessica non è accettabile, attribuendo responsabilità a entrambe. Inoltre, Nikita ha fatto un appello importante al Grande Fratello, chiedendo che venga fornito supporto psicologico all’amica, riferendosi in particolare alla psicologa del programma, Piera. “La stalagmite non si crea da sola. Se la goccia sono parole insistenti e pesanti, non giustifico il “lancio” della stalagmite, ma SI MERITA ZERO DIFESA LA GOCCIA. GF, date Piera ad Helena”, ha scritto su X.

La serata del 3 gennaio nella Casa del GF è stata segnata da una scena scioccante. Durante la cena, Helena si è rifiutata di passare il pane a Jessica, scatenando la reazione furiosa della cantante, che ha iniziato a insultarla pesantemente. Esasperata dalle provocazioni, Helena ha perso il controllo, alzandosi di scatto per afferrare un bollitore con l’intento di scagliarlo, con acqua inclusa, contro Jessica. Fortunatamente, l’intervento tempestivo di Javier Martinez e Maxime Mbanda ha evitato che qualcuno si facesse male.

L’episodio ha scatenato numerose reazioni, con molti spettatori che chiedono la squalifica di Helena, ritenendo inaccettabile un gesto di tale violenza. Tuttavia, non mancano coloro che difendono la modella brasiliana, vedendo nella sua reazione un’esasperazione dovuta alle continue provocazioni di Jessica. Tra questi c’è anche l’amica Nikita, che ha vissuto una situazione simile durante la sua partecipazione al GF Vip due anni fa, quando si trovò spesso isolata e contro il resto del gruppo. Nikita, pur non giustificando il gesto, ha infatti invitato tutti a una maggiore comprensione per la situazione emotiva della modella brasiliana.