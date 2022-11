Nikita Pelizon, dubbi sul (ex) fidanzato Valerio Tremiterra/ “Mi sono sentita tradita…”

Nikita Pelizon, concorrente del Grande Fratello Vip, sta vivendo ore tormentate a livello sentimentale, dopo aver visto nella puntata di giovedì 3 novembre 2022 il video che ritraeva lei e il suo fidanzato Valerio Tremiterra. In un dialogo al chiaro di luna con Sarah Altobello, la giovane si è confidata con la new entry del GF Vip, dopo che quest’ultima aveva notato la sua aria pensierosa.

Valerio Tremiterra, fidanzato Nikita Pelizon/ È crisi? Lei sempre più lontana: 'colpa' di Luca Onestini?

Prima di entrare nella Casa, stando a quanto raccontato da Nikita Pelizon, il suo uomo aveva chiesto massima riservatezza, ma il filmato mandato in onda ha letteralmente suscitato dubbi nell’animo dell’influencer: “Mi sono sentita tradita, questa cosa che ha deciso solo lui è una mancanza di rispetto, di privacy. Poi lui dice di tenere molto a queste cose, alla parola d’onore… Invece, si è comportato diversamente. Ti conosco solo da venti giorni, come fai a prendere una decisione così! Sto pensando di mettere la relazione in stand-by fino a quando non uscirò dal reality”.

Nikita Pelizon, la sorella Jessica attacca Valerio Tremiterra/ "Lasciala in pace..."

NIKITA PELIZON ASSALITA DA DUBBI E PERPLESSITÀ SUL SUO (EX) FIDANZATO VALERIO TREMITERRA

L’influencer Nikita Pelizon, insomma, è parsa molto confusa circa i suoi sentimenti e desiderosa di tempo per comprendere quali siano davvero i suoi sentimenti nei confronti di una persona che ha frequentato per appena 20 giorni prima di fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. “Lui non lavora nel mondo dello spettacolo, ma la cosa che più mi dà fastidio è che abbia deciso lui per me”, ha rivelato la giovane a Sarah Altobello, sottolineando che con quest’azione l’uomo ha infranto il patto che avevano stretto tra di loro prima che lei varcasse la porta rossa.

Nikita lascia il fidanzato Valerio Tremiterra al GF Vip/ "Io adesso sono libera"

Sarah Altobello ha provato a cambiare la prospettiva dalla quale Nikita Pelizon osserva i fatti, suggerendole che, magari Tremiterra, malgrado i due si fossero accordati sul silenzio assoluto circa la loro frequentazione, abbia avvertito un insormontabile senso di mancanza e un’irrefrenabile voglia di inviare a Nikita un messaggio, un segnale. La ragazza non ha commentato questa ipotesi e si è dimostrata estremamente turbata: dentro di sé, forse, confida nella possibilità di poter fare presto chiarezza con il diretto interessato, magari anche prima della sua eventuale uscita dalla Casa…











© RIPRODUZIONE RISERVATA