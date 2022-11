Nikita Pelizon è fidanzata con Valerio Tremiterra?/ “Ognuno fa la sua vita ma…”

Nikita Pelizon, Grande Fratello VIP: “Valerio Tremiterra mio fidanzato? E’ una parola grossa, ma…”

Nikita Pelizon parla di amore e sentimenti al Grande Fratello VIP 2022. Quando Alfonso Signorini menziona il suo ex fidanzato Matteo Diamante, la ragazza sbuffa e si smarca. Il conduttore allora chiama in causa Valerio Tremiterra, l’uomo che Nikita starebbe frequentando fuori dalla casa di Cinecittà.

George Ciupilan e Nikita contro Matteo Diamante/ "Fa sempre le stesse scene! Passati 7 anni, basta!"

Lui ha cinquantaquattro anni, lavora nel campo della ristorazione, ed è un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo. La Pelizon vorrebbe che continuasse a rimanere tale e invita i media a “non molestarlo”. “Ognuno fa la propria vita”, spiega Nikita a precisa domanda di Alfonso Signorini.

Nikita Pelizon e Valerio Tremiterra, Alfonso Signorini li “tiene d’occhio”

Il nome del cinquantaquattrenne d’altra parte è chiacchierassimo in questi ultimi giorni. É stato infatti Valerio a mandare a Nikita un aereo con un messaggio di incoraggiamento per la sua avventura al Grande Fratello VIP. “Vediamo dopo cosa succederà”, dice la Pelizon a proposito del loro futuro insieme. “Fidanzati è una parola grossa ma se entrambi ci saremo pensati in queste settimane capiremo se continuare diversamente”, continua la concorrente gieffina. Insomma tutto è ancora in divenire per Nikita e Valerio Tremiterra.

Daniele Dal Moro e Nikita: nuovo bacio al GF Vip 2022/ Nel segreto del confessionale…

Ma Alfonso Signorini, ovviamente, li tiene d’occhio. Nel frattempo nella casa la Pelizon continua ad approfondire il rapporto con altri concorrenti, in primis con George Ciupilan, contro cui – a proposito di ex e di fidanzati – si è scagliato Matteo Diamante.

LEGGI ANCHE:

Valerio Tremiterra, Nikita Pelizon:"Ho paura che il mio compagno abbia conosciuto un'altra"/ La confidenza...

© RIPRODUZIONE RISERVATA